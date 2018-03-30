貿易戰股市波動 7檔低標準差 高夏普值基金出列抵抗

今年全球景氣持續復甦向上，科技產業扮演企業獲利成長的火車頭，不過，在升息與貿易戰火升溫下，股市波動也漸成常態。因此，低波動、高報酬風險比的基金目前成為抗波動重心。

根據 Morningstar 統計，國內投信業者發行的股票型基金中，年化標準差低於 20、夏普值高於 3 的低波動、高報酬風險比基金共有 7 檔，包括：第一金全球 FinTech 金融科技基金美元和新台幣級別、復華亞太神龍科技基金美元和新台幣級別、第一金全球機器人及自動化產業基金美元和新台幣級別、兆豐國際民生動力基金美元級別。

其中，7 檔低標準差、高夏普值基金中，第一金投信囊括了 4 檔，而且除了兆豐國際民生動力基金主要投資民生消費相關產業之外，其餘都聚焦在創新科技產業，反映科技產業扮演企業獲利成長火車頭的事實。

第一金全球機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，OECD 經濟合作暨發展組織在 3 月最新報告中，將今明兩年全球 GDP 成長率從 3.6% 雙雙上修到 3.9%，為 2011 年以來新高，說明全球經濟仍維持溫和成長態勢。而 AI 機器人與自動化產業受惠於景氣復甦、企業擴大資本支出，獲利預估有雙位數成長空間。

雖然美國升息與中美貿易戰火升溫，造成市場波動度拉高。但陳世杰認為，聯準會收緊貨幣政策主要是著眼於經濟成長，而非通貨膨脹；至於中美貿易戰，雙方正進入磋商階段，實質影響待觀察。在整體基本面尚未改變下，如後續市場信心回穩、波動度回落，機器人都會有不錯的表現。

第一金全球 FinTech 金融科技基金經理人唐祖蔭表示，美國國會將於今年中投票表決，是否廢除陶德法案（Dodd-Frank Act），如鬆綁方向形成共識，有利於金融股長期展望。除政策支持外，行動支付、保險科技、智能理財與區塊鏈等金融科技使用人口快速增加，趨勢潛力都值得期待。