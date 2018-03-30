超級富爸爸的危險旅程

前幾天在立法院，費鴻泰與郭正亮相繼對金管會主委顧立雄提出質詢，重點都在最近的寶佳集團對多家金控及銀行股權的蠶食鯨吞，似乎已挑戰到政府產金分離的底線。過去這一年，台灣有兩個超級富爸爸，他們的口袋深度之深，外界測量不出來，但據說都是 500 億或 1000 億起跳，一個是寶佳集團的林陳海，一個是茂德集團的張高祥，這兩個超級房地產大亨都為了心愛的兒子展開了跨業投資，張高祥斥資 160.55 億，拿下東森電視的經營權，並交給兒子張宇打理。另一個是林陳海，他的兒子林家宏志在銀行業，他努力在金融業吃下多家金融機構的股權，又聘請多位政界大老及金融圈多位退休老將給兒子當老師。現在寶佳機構挾著雄厚財力吃下多家金控公司股權，今年要問鼎這些金融機構的董事席位，引起外界高度關注。其中，台新金的吳東亮為了防堵寶佳入侵，已趕緊減少董監席次。



寶佳介入金融機構股權從林陳海與尹衍樑合作鑑機開始，第一個目標是中信金，但這個計劃沒成，後來還引發蔡有才被收押的案外案，從鑑機後，寶佳入股三信商銀，台中銀，台企銀，中華票券，最近浮上枱面的有台新金及永豐金，寶佳挾著驚人財力入侵到多家金融機構，已引起金融界高度重視。



本來有錢買股票是天經地義的事，但是，台灣的金融體系官股占一半以上，銀行一直是高度監管的特許行業，寶佳錢多，要買什麼都可以，但寶佳背後有多位政壇重量級人物，加上被視為金融幫成員在後頭運籌帷幄，稍不小心，很容易踩到紅色警戒。林陳海寶貝兒子，只要兒子喜歡，什麼都可以買下來，可是金融業庭院深深，稍不小心，就會變成愛之適只以害之也！



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