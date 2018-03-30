〈樺漢擬入股帆宣〉溢價2成每股59元公開收購 目標持股51.12%

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (30) 日召開重大訊息，透過樺成投資以每股 59 元，收購設備廠帆宣(6196-TW)，預計最高收購 51.12% 股權，以收購股數計算，樺漢最多花 53.4 億元完成此公開收購案，以今日帆宣收盤價計算，溢價幅度約 20.53%。

樺漢預計，擬公開收購帆宣數量 9050 萬股，約佔帆宣股本 51.12%，若收購股數達 7080.7 萬股，約佔帆宣股本 40%，就已達最低收購數量，公開收購條件即已成就。

總計樺漢此次收購帆宣，預計花費 41.77 億元至 53.4 億元。

曹錫仲強調，待相關文件送交主管機關後，就會有確切公開收購時間，至於收購後是否進入經營階層，曹錫仲低調沒有多談，僅強調還是希望原團隊可留任。

樺漢強調，帆宣服務客戶涵蓋全球一線半導體、面板、LED、傳產等傳統製造商或設備材料製造商，尤其在廠務工程製程設備、廠務設備經驗與系統資訊整合核心能力，可以整合智慧製造、城市、健康、大數據分析等面向，提供完整解決方案。

樺漢強調，順應中國製造 2025、工業互聯網政策與高效節能環保戰略等國家級發展商機，將積極布局該領域商機，結合帆宣智能廠務系統技術管理專業，可建置全中國未來工廠深度管理技術與產品。