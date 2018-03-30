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本業衰退＋業外匯損倍增 居易去年獲利下滑近二成 EPS 2.38元
※來源：財訊快報

網通廠居易 (6216) 去年營收、本業獲利同步衰退，業外又受新台幣升值衝擊，認列匯損金額達 5724 萬元，全年歸屬母公司稅後淨利 1.93 億元，較前一年衰退近二成，每股盈餘 2.38 元，也低於前一年的 3.07 元，董事會已決議，每股將配發現金股利 2.09078563 元。居易主要產品為路由器、網路交換器、無線基地台及網路管理系統四大類，公司原本看好 2017 年新產品發酵，包括 LTE Ruter、高速 POE 管理交換器及 Outdoor AP 等，但實際營運成果不如預期，全年合併營收 9.81 億元，較前一年的 11.43 億元衰退 14.1%，毛利率 51.85%，營業利益 2.55 億元，較前一年的 2.76 億元衰退 7.6%。

在業外方面，受到新台幣升值影響，匯兌損失 5724 萬元，較前一年的匯損 2080 萬元擴大超過一倍。稅後歸屬母公司淨利 1.93 億元，較前一年衰退近二成，每股盈餘 2.38 元，也低於前一年的 3.07 元。

董事會也決議，每股將配發現金股利 2.09078563 元，配發率約 88%。


 

 

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