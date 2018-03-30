【永豐期貨】台指選擇權盤後－美國科技股反彈 台股收復季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 78 點至 10918 點。價差方面，台指期轉為正價差 11.78 點，電子期正價差擴至 0.94 點，金融期逆價差縮至 - 0.79 點。現貨部分，三大法人買超 14.52 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4395 口至 8924 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5241 口至 48767 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 6674 口至 17442 口。

週四美國科技股反彈帶動，三大指數同步上漲超過 1%，費半指數漲幅更超過 2%，激勵亞洲股市全面走強，早盤日韓台股皆以跳空開高表態，多檔權值股攻高力道強勁，尤其今天鴻海將公布財報，市場提前卡位資金推升下，盤中鴻家軍大漲超過 2.5%，帶動加權指數大漲超過百點，而近期較火熱的被動元件、離岸風力發電類股均有所表現，然而臨近 11000 大關賣壓出籠，指數午盤過後收斂漲幅，終場加權指數上漲 60.3 點至 10906.22 點，成交量能 1150.08 億，較前一日縮減 27.29 億。技術面來看，週五日 K 以跳空開高的墓碑十字線作收收復季線，指數呈現三角收斂的震盪格局。明日台股獨家開市，就以往經驗量能會明顯較低，不過同時也是第一季的最後一天，除了可注意權值股的動向外，投信的作帳行情也將是投資人可觀察的重點。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 11000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 升至 1.5，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.59% 降至 13%，賣權平均隱含波動率由 21.32% 降至 19.2%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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