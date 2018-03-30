【華冠投顧】林驛銘:台股虎頭蛇尾，風電概念股獨領風騷!

美股回神，台股由權值股發動攻勢，盤中大漲 124 點來到 10969 點，指數 10 半過後震盪走下坡，終場上漲 60 點，以 10906 作收，成交量 1148 億元，價漲量縮格局。

台股今天在美股反彈帶動下，大盤由權值股領軍，指數一度大漲逾百點，可惜虎頭蛇尾殺尾盤，眾多個股衝高後回跌 EX 國巨 (2327)。結構方面，電子股漲 0.65%，金融股漲 0.42%，傳產股漲 0.46%，OTC 指數漲 0.31%。行情看法: 仍是震盪多空雙巴盤，累積能量，清明過後見多空! 族群個股焦點: 風電股為盤面新主流，獨領風騷，原因政府積極推動離岸風電，帶旺概念股，包括: 上緯投控 (3708)，永冠 - KY (1589)，中鋼構 (2013)，新光鋼(2031)，世紀鋼 (9958) 等均漲停，而華城 (1519) 大漲。科納 - KY (4984)嫁美商豪門題材高燒不退，激勵股價連拉 4 根漲停，委買仍有 11 萬張排隊。強勢個股包括: 台端 (3432)，宏洲(1413)，寶島極(3115)，力麒(5512)，佳和(1449)，寬魚國(6101)，金麗科(3228)，松上(6156)，崴強(6298) 等攻漲停表現亮眼! 不過比特幣因跌破 7000 美元，挖礦股成重災區，撼訊 (6150)，創意 (3443)，世芯(3661)，微星(2377)，映泰 (2399)，麗臺 (2465) 等逆勢下跌。此外，近期強勢的生技股走勢分歧，麗豐 - KY (4137)，大江 (8436) ，雙美 (4728) 強勢，但益安 (6499)，保瑞 (6472)，科妍 (1786)等個股出現漲多回檔走勢。

清明節長假將至，震盪難免，明日周六台股全球獨步開市，量縮可預期，不過觀察國際股市表現變化才是近期影響台股走勢，須多注意，選股請鎖定具題材以及三月營收表現亮眼個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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