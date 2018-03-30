【日盛投顧】指數重回季線之上

◆盤勢分析

1. 美國高科技領漲，四大指數上漲超過 1%，激勵周五晨間亞股回升。台股早盤開高後持續攻高，在 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海、2882 國泰金帶動，盤中最高上漲至 10696 點。惟午盤過後，部分權值股收斂漲勢，終場指數上漲 60.3，漲幅 0.56%，收在 10,906.22 點，重新站回季線之上，成交金額微減至 1,148.77 億元。OTC 指數收盤上漲 0.47%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股高檔震盪，月、季線仍維持上揚趨勢。

(2) 量能：周五成交量微縮，主要為下周清明長假前買盤縮手。

(3) 技術指標：9 日 KD 呈現死亡交叉，目前 K 值轉為向上，且周 KD 仍為偏多趨勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 14.86 億元；外資 19.57 億元、投信 - 7.48 億元、自營 + 2.77 億元。

權值股回穩，風電、鋼鐵活耀

1. 電子類股

(1) 被動元件：

產業旺季來臨，被動元件延續漲勢，龍頭 2327 國巨股價盤中再創波段新高，帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂股價持續走高。

(2) 二極體：

電子元件漲價趨勢延伸至二極體，2481 強茂獲得三大法人同步買進，股價在周五波段新高，同業 5425 台半、5305 敦南維持小漲 。

(3) 蘋概股：

周四晚蘋果股價回穩，2317 鴻海、3008 大立光、6153 嘉聯益、2354 鴻準

(4)6456GIS 股價轉強；此外，2330 台積電南京廠產能倍增，股價重回季線之上。

2. 非電子類股

(1) 風電：

台灣電力緊缺，政府主導風電政策，風電題材持續發酵，3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、1513 中興電、1519 華城、2208 台船股價表現亮眼。

(2) 鋼鐵：

上游報價維持平穩、下游報價微升，預期年後開供需逐漸增溫，配合部分廠商具有風電題材，2016 中鋼構、9958 世紀鋼、2010 春源、2031 新光鋼盤中震盪走高。