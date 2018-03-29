台股盤後－美科技股冒黑星權值股不給力 生技風電撐盤 殺尾下跌19點

台股今 (29) 日儘管美國要到 6 月之後才會啟動對中國的貿易戰，不過受到臉書及特斯拉等科技股表現不佳拖累，電子權值股陷入震盪，資金湧入生技及風電等續強族群，指數在平盤上下整理，尾盤又遭賣壓摜壓，終場下跌 19.74 點，以 10845.92 點作收，成交值 1163.74 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是相對強勢，生技及矽晶圓成雙箭頭，終場上漲 1.05 點，以 154.16 點作收，成交值 366.58 億元。

台股類股呈現漲跌互見，其中水泥類股跌幅最重，達 0.8%，貿易百貨、光電、汽車、橡膠、金融、電腦設備、半導體、塑膠、其他電子、其他類等也均收黑。

至於上漲類股則以生醫最強，漲幅達 1.5%，電子零組件、電機機械、化學生一、電器電纜、食品、造紙、紡纖、資訊服務、玻陶、航運、建材營造、電子通路、化學、觀光、油電燃氣、通信網路等也均收紅。

電子權值股今天表現溫吞，其中台積電雖然在午盤過後一度翻紅，不過尾盤仍不敵賣壓湧現收黑；鴻海仍持續陷入 90 元大關保衛戰；至於股王大光更是虎頭蛇尾，早盤強勢領漲，但是中場隨即翻嘿，尾盤更以最低點 3315 元作收。

生技類股則是資金簇擁的主要方向，包括雙美、杏輝、五鼎、達爾膚、保瑞等均亮燈漲停，強生、鐿鈦、杏國、醫揚、金可 - KY、中化生、益得、佐登 - KY、生華科等漲幅也均超過 6%。。

風電概念股也強勢領漲，其中鋼構廠世紀鋼及中鋼構亮燈漲停，鑄件廠永冠 - KY、風電營運商上緯投控也均漲停，華城、台船、亞力、中興電漲幅也超過 4%。

金融股則是遭到逆風吹襲，今天將舉行法說的新光金大跌逾 2%，國泰金也跌逾 1%，永豐金、開發金、合庫金、中信金、富邦金、元大金、台新金等也均收黑。

電動車概念股則因為特斯拉恐成泡沫，貿聯 - KY 大跌 6%，康普、美琪瑪、和大、順德、高力、建準、世德、群創、健和興等也跌逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股目前依然維持中小型股續強的態勢，尤其在美股多空消息依然飄忽不定之際，電子權值股很容易受到法人因為避險需求而出脫，讓中小型股更有表現機會，對於指數來說，當然還是受到權值股表現不佳而走跌，預料指數在季線及年線之間打底過後，等到國際政經局勢相對穩定之後，指數還是有機會穩步走揚。