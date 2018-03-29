三大法人大砍136.5億元 外資又現逾百億賣超 台積電鴻海都遭殃

台股今 (29) 日受臉書及特斯拉等科技股表現不佳，權值股震盪，終場下跌 19.74 點，以 10845.92 點作；三大法人部分，外資及陸資賣超 125.05 億元，外資自營商賣超 0.4 億元，投信賣超 5.17 億元，自營商自行買超 1.35 億元，自營商避險賣超 7.63 億元，合計三大法人賣超 136.51 億元。個股部分外資大力調節權值股，鴻海與台積電都見到萬張以上賣單。

期貨部分，三大法人僅投信單獨偏空，外資加碼多單 473 口，淨部位多單來到 43526 口；投信加碼空單 22 口，淨部位空單來到 32687 口；自營商加碼空單 419 口，淨部位空單來到 6310 口，合計三大法人加碼多單 870 口，淨部位多單為 4529 口。

外資今天賣超力道明顯加大，包括電金傳等三大族群都見到外資賣壓，電子權值股鴻海及台積電都遭外資賣超逾萬張，鴻海已遭連 5 天賣超，台積電也遭連 2 天賣超，股王大立光則遭外資連 3 日買超。

金融股也是外資提款機，其中中信金、兆豐金外資賣超都超過萬張，永豐金、國泰金、開發金、台新金、新光金等賣超張數也超過 5000 張，元大金、合庫金；華南金、第一金等也均遭外資賣超，僅玉山金及國票金獲外資買超。

傳產股部分，中鋼賣壓最大，長榮、正新、華新、南亞、台泥、統一、華夏、和大等賣超也均超過 2000 張。

ETF 部分，外資則中止連續 2 天買超台灣 50，轉為賣超；台灣 50 正 2，外資連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資連續 4 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為富邦 VIX，買超張數 5825 張，第 2 名大亞，買超 5406 張，第 3 名頎邦，買超 4243 張，第 4 名，元大台灣 50 反 1，買超 3563 張；第 5 名玉山金，買超 3100 張；第 6 到 10 名，分別是世紀鋼，買超 2926 張，強茂，2601 張，新光鋼，買超 2317 張，南亞科，買超 2219 張，台驊投控，買超 1783 張。

外資集中市場賣超第 1 名中信金，賣超張數 19240 張，第 2 名群創，賣超張數 19041 張，第 3 名鴻海，賣超 14970 張，第 4 名台積電，賣超 13118 張，第 5 名兆豐金，賣超 12189 張。6 到 10 名依序為，中鋼，賣超 10742 張；友達，賣超 9593 張；日月光，賣超 8924 張；大同，賣超 8403 張；永豐金，賣超 8360 張。

法人表示，美股沒有大跌，但是外資卻大舉賣超，不尋常的賣超透露出外資加大保守態度，不過面對外資賣壓，台股卻僅小跌 19 點，顯示政府基金跟外資對作激烈，整體來看，如果外資持續偏空出脫權值股，對指數後市將逐步產生壓力，留意持續下跌風險。