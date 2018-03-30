【豐銀投顧】看那看不到的、知那不知道的，才是真理！

台灣的第四台常常會重播不少國片，但有一部「達摩祖師傳」，筆者甚是喜歡。當中有一句名言一直深得我心。「看那看不到的事物、聽那聽不到的聲音、知那不知的事物，便是真理」。此話聽來高深莫測，似有故弄玄虛之感，但對於可能陷於技術分析陷溺者而言，不啻當頭棒喝。這段話是因飽讀佛理而自覺高明的空智大師，向達摩問道說: 「現像的質性是空，故無聖無凡、無施無受、無善無惡、對不對」? 此時達摩掄起拳頭，向空智的頭敲了一下，空智頓時痛極問道:「你怎麼打人呢」？達摩回答道: 「既然你說一切是空，那何來痛苦?，看那看不到的東西、聽那聽不到的聲音、知那不知之事物，才是真理」!

操作期貨者，常常執著在於預測、假設，總想以過往的理論來推測未來的走向。但未來的每一刻都是變數，因此才有無數新鮮的當下，而這個新鮮的當下，也必需是在一個人不陷入在過往認知經驗的窠臼中，才得以見得。就像許多人或財經節目，成天研究期貨正逆價差、均線、k 線、技術指標，問題是，這些數據每個人都看的到、聽的到？那難道全部的人都能用的到？既然如此，為何還有人賠錢？可見得，影響盤勢的重點不在這些表相數字上，不是嗎？許多人研究這些，還想預測未來，可卻連當下都做不好，還想預測未來，豈不是如片中的空智大師？需要人當頭棒喝來點化？

今年 2 月至今短短 2 個月，期貨已獲利超過 1300 點，出手不過 9 次，筆者從不以傳統的方法來預測大盤的高、低點，實因大盤無法用過去的經驗來預測未來，正因如此，才能不執著於這些大家都知道的方法、數據，也才能有不同於他人的判斷方式準確預估。外資昨天大賣台股 125 億，今天卻在期貨市場買回 5213 口多單，是不是很難捉摸？其實大盤目前並沒有一定的方向，未來盤勢仍舊是來回震盪，自有其出路，我們又何必汲汲營營在預測上呢？

豐銀投顧 李世新 分析師