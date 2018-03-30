中資科技股大型IPO案料發動亞洲股權市場火熱行情

亞洲第一季股權市場交易活動創紀錄高位，盡管亞洲最大首次公開發行(IPO)市場—香港仍在等待多宗中國科技股上市案落地。

企業及股東紛紛利用市況活絡機會，進行新股發售及出脫舊股的大宗交易，像是持有騰訊(00700-HK) 33%股權的Naspers(NPNJn.J)，上周首次減持2%股份，套現98億美元。

根據湯森路透數據，今年截至3月28日為止，亞太市場股權相關交易金額總計691億美元，較上年同期跳增43%。其中所謂的增發交易大增46%，像是伍德塞德石油及塔塔鋼鐵分別供股25億美元及19億美元，為擴張計劃籌資。

IPO集資金額下滑12%，至119億美元，一向為亞洲龍頭的香港IPO市場集資金額僅28億美元，低於印度兩個主要交易所的42億美元，亦遠遜於紐約證交所及納斯達克的128億美元。

但銀行業人士相信香港很快將重塑輝煌。

「今年下半年香港IPO前景光明，盡管近期市場震蕩，但第二季度市場要比往常更加忙碌，」花旗集團大中華區股權資本市場業務聯合主管Bruce Wu表示。

**香港的希望**

香港的希望很大程度寄托在IPO加速的預期上。即將於第二季度實施的調整將改變香港長期以來的一股一票原則，引入對公司創始人有利的加權投票權機制。

理論上來說，這一調整應當使香港能夠更好地與紐約競爭。此前包括阿裏巴巴(BABA.N)在內的很多企業選擇紐約，是因為美國一直允許加權投票制。

「今年必將成為香港IPO的豐收年，」中信裏昂證券大中華區股票資本市場業務主管Li Hang表示。

「很多公司都急著申請上市，或是希望能盡早上市。以前他們只選擇在美國上市，現在則在認真考慮香港。」

有望在香港上市的企業包括，中國智能手機和家電制造商小米，以及由平安銀行(000001-CN)支持的在線財富管理平台陸金所；小米估值高至1000億美元，陸金所2016年的估值為185億美元。

對銀行人士而言，所獲好處不僅限於可以再度將龍頭融資中心的桂冠從紐約手中奪回來。他們還希望投資者能夠加大對香港的熱情，此前多年此地一直都被中國國有企業的上市主導，而很少有外國基金經理對這些企業感興趣。

「看看目前在香港上市的企業，更多的還是舊經濟和金融類企業。如果我們能通過科技相關的、增長型股獲取大批流量，那麼這裏應能轉型成為有更多機構參與、更讓人感興趣的上市地點，」高盛股票資本市場日本以外亞洲配置暨風險主管David Binnion表示。(路透)

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