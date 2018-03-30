【異動股】海南板塊持續受追捧 大東海(000613-CN)盤中漲停

海南板塊持續受資金追捧，今日早盤，大東海(000613-CN)直線拉升盤中一度觸及漲停，截止發稿，大東海漲5.69%報10.59元，羅頓發展(600209-CN)漲4.28%報10.71元，海航創新(600555-CN)漲4.04%報4.63元，海峽股份(002320-CN)、海汽集團(603069-CN)均漲超3%，羅牛山(000735-CN)、海南橡膠(601118-CN)、海南瑞澤(002596-CN)、海南高速(000886-CN)均紛紛漲逾2%。

消息面上，今年恰逢中國改革開放40周年，海南經濟特區建立30周年，年會將總結改革開放成功經驗，海南省知名度持續提升，屆時將再度吸引市場的關注。

此外，4月8日，博鳌亞洲論壇2018年年會將在這裡開幕。這是今年中國主場外交的開篇之作，辦會規格和規模都超過往屆。目前，年會籌備工作已經進入倒計時階段，各項準備工作正在有條不紊地進行中，博鳌將再次奏響中國、亞洲和世界的命運交響曲。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)