【異動股】*ST華澤(000693-CN)連續8日跌停 報8.30元

停牌兩年的*ST華澤(000693-CN)復牌連續8日跌停，報8.3元，截止發稿，仍有逾86萬手賣單封板，成交額僅19.42萬元；公司預計2017年虧損14-19億元，公司股票將因連續三年虧損被暫停上市。

華商基金今年2月發布公告稱，自2018年2月1日起，對旗下基金持有的*ST華澤股票進一步進行估值調整，調整後的估值價格為0.55元，相當于復牌後有連續61個跌停。

3月28日，公司收到深交所關注函;

3月29日，公司收到四川證監局責令改正的通知文件，兩份文件都指向了一個問題，即公司可能對不同股東提交的臨時提案采取了“區别對待”的做法。

*ST華澤3月29日晚間披露，因大股東關聯方非經營性占用資金問題，公司沒有正常的現金流維持正常運轉，已經發生嚴重的現金支付困難，造成拖欠員工工資和財務支付困難，欠繳巨額國家稅金等問題。公司長期大面積欠薪、欠繳基本社會保險金導緻員工流失嚴重，職能部門配備員工嚴重不足，公司運轉困難。

3月23日，*ST華澤第一大股東、實控人之一的王輝向董事會提出，將《關于提名董事候選人的議案》、《關于提名獨立董事候選人的議案》兩項臨時提案提交公司股東大會審議。

由于這兩份提案缺少獨董候選人聲明等資料，公司根據相關規定要求王輝補充後，于3月28日下午披露了補充通知。

深交所接到投訴稱，合計持股13.33%的股東已于3月23日通過微信方式向*ST華澤提交2018年第二次臨時股東大會臨時提案，内容為罷免公司部分現任董事、監事，擬選舉部分董事和獨立董事。

不過，上述股東卻不能通過*ST華澤公告披露的聯系地址和聯系人與*ST華澤取得聯系，所以無法順暢地將前述臨時提案的紙質文件提交*ST華澤董事會，從而向*ST華澤成都辦公室人員提交了紙質文件。

經四川證監局查實，上述合計持股13.33%的股東分别為康博恒智和聚友網投，兩者分别持有*ST華澤9.87%和3.46%的股份，位列*ST華澤第三大股東和第五大股東。據悉，*ST華澤董事會在3月23日收到前述股東書面提交的2018年第二次臨時股東大會提案，但公司董事會未在收到提案後2日内發出股東大會補充通知，也未公告臨時提案的内容。

相比*ST華澤第一大股東王輝的提案順利進入公司股東大會流程，在補充提案内容後也能夠得到第一時間披露;作為公司“小股東”的康博恒智和聚友網投提交的臨時提案卻被公司隐瞞。面對不同股東的提案訴求，*ST華澤董事會似乎采取了“區别對待”的方式。

對于這一事件，監管部門高度關注。深交所要求*ST華澤說明王輝提交臨時提案書面文件的方式、渠道和具體時間，以及公司簽收該文件的人員姓名及職務，并要求說明王輝提交臨時提案的渠道和方式與其它股東是否公平、一緻，*ST華澤是否為股東王輝提交臨時提案提供了額外的便利渠道。

同時，深交所還要求*ST華澤說明在康博恒智和聚友網投無法通過公告的聯系方式與上市公司取得聯系、無法順暢地提交臨時提案紙質文件的情況下，公司2018年第二次臨時股東大會的召集、召開等程序是否合法有效。

四川證監局指出，*ST華澤上述行為不符合《上市公司股東大會規則》第十四條的規定。根據規定，決定對公司采取責令改正監督管理措施。公司應當在收到決定書後2個工作日内披露，并及時發出股東大會補充通知，公告披露康博恒智、聚友網投提交的臨時提案的内容。

一位法律界人士向證券時報·e公司記者指出，*ST華澤上述行為不僅違反了監管規定，還暴露出公司在治理結構、三會運作等方面存在問題。

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