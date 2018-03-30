【異動股】醫藥醫療板塊活躍走強 華通醫藥(002758-CN)等多股漲停

今日早盤，醫藥醫療板塊活躍走強，截止發稿，華通醫藥(002758-CN)漲停報10.86元，廣生堂(300436-CN)漲停報35.10元，迦南科技(300412-CN)報12.07元，正海生物(300653-CN)漲報41.05元，科倫藥業(-CN)漲9.3%報31.6元，雙鹭藥業(002038-CN)漲8.99%報37.93元，九典制藥(300705-CN)漲5.20%報37.8元，東誠藥業(002675-CN)、百花村(600721-CN)等股均漲逾4%。

申萬宏源分析認為，中美貿易戰對中國醫藥行業的影響總結一句話和四個核心點：對中國醫藥行業，短期影響較小，長期影響較大需要未雨綢缪，未來增強自身藥品器械質量及創新能力是核心。

1)短期對中國對美國大宗原料藥占比較高的企業會産生潛在較大的影響，需要關注風險，比如：浙江醫藥，新和成等;2)對美制劑出口企業雖然總體體量小，且多數通過貼牌合作銷售模式，受影響較小，需要進一步觀察，比如：華海藥業、恒瑞醫藥;3)對美器械出口占比較重的企業也需要重點關注風險。中美貿易戰，對中國醫藥行業，短期影響較小，長期影響較大需要未雨綢缪，未來增強自身藥品器械質量及創新能力是核心。醫藥産業創新升級及消費升級是大勢所趨，2018年是醫藥黃金大年，攻擊性強，且醫藥防禦性受到市場青睐。

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