【異動股】雄安概念股集體走強 渤海股份(000605-CN)3連板

今日早盤，雄安概念股集體走強，截止發稿，渤海股份(000605-CN)再封漲停報21.02元，富煌鋼構(002743-CN)漲停報10.29元，啓迪設計(300500-CN)漲停報35.04元，同濟科技(600846-CN)大漲7.32%報9.24元，中持股份(603903-CN)、韓建河山(603616-CN)、中設股份(002883-CN)漲逾4%，精工鋼構(600496-CN)、建科院(300675-CN)、東南網架(002135-CN)、冀東水泥(000401-CN)均紛紛拉升漲超3%。

消息面上，2017年4月1日中共中央、國務院設立國家級新區——雄安新區，在雄安新區設立一周年之際，行業新聞絡繹不絕，市場期待規劃出台。

雄安新區寫入政府工作報告，“以疏解北京非首都功能為重點推進京津冀協同發展，高起點規劃、高标準建設雄安新區。”外交部長王毅表示，今年將向全球推介雄安新區。商務部表示，中英雙方將在雄安建設金融科技城。

發改委國家發改委主任何立峰表示，雄安新區規劃綱要已基本完成，已經政治局審議，將于近期發布，雄安新區建設將啓動一批重點項目。

市場分析指出，對于本輪雄安概念股的反彈，其表現是相較以往的行情走勢有一定區别的。此前主要是受到題材催化劑的影響，如雄安新區規劃的相關信息影響，或雄安基建信息的刺激等，這些均驅動了雄安概念股出現一波脈沖行情。而近期的雄安概念股走強則是具有較強的改革發展預期的，是有宏觀經濟戰略方向調整驅動力的。

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