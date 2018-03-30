斥美公然違WTO 專家：勿讓美認為貿易保護沒成本

美國單方面發起「301 調查」對華加徵關稅，引爆中美貿易戰。專家呼籲中國積極準備「彈藥」，訴諸世界貿易組織 (WTO) 保護自身權益，不要讓美國認為貿易保護沒成本。

中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明向香港《文匯報》表示，川普動用「301 調查」的行徑確實違反了 WTO 規則，也有違其作出的承諾。美國在《烏拉圭回合協定法》的附件《行政行為說明》中已經承諾，對於 WTO 規則涵蓋的不公平貿易行為將訴諸 WTO 爭端解決機制，而不再適用於本國的「301 調查」。

商務部數據顯示，2017 年中國貨物貿易進出口總額超過 4.1 兆美元，其中對美進出口超過 5800 億美元，佔比 14.1%；2017 年中國對外非金融類直接投資 1200 億美元，其中對美投資 78 億美元，佔比 6.5%。

白明指出，從上述數據可以看出，中國對美的貨物貿易與投資佔總體比重不是特別高。中國對美貨物貿易雖然是順差，但實際上很多勞動密集型產業附加值都不大，更多的錢是被美國等上游廠商賺走了；而投資方面，美國的投資保護主義一直就很嚴重，中國可以投資的領域相對狹窄。所以中國是「有底氣」應對與美國的貿易戰的。

此外，白明認為，美國目前種種行徑是意圖扼殺中國製造業的成長空間，也是為在談判桌上謀取更多好處。因此，他建議，中國一方面要在 WTO 規則內積極爭取自身權益，另一方面也要積極準備「彈藥」，不要讓美國認為搞貿易保護主義沒有成本。