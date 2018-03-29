美國商務部長：針對中國的關稅聲明將很快宣布

摘要：羅斯表示，川普很快會宣布針對中國的關稅聲明，目的在於反制知識產權竊取，美國不是要脅迫中國而是在「自衛」。正當外界以為貿易戰風險緩和之際，這再度讓投資者繃緊神經，美股期貨一度快速下挫。

正當外界以為中美磋商啟動、貿易戰風險降低之際，美國官員的一倍表態，讓整個市場再度繃緊了神經。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）當地時間周四早晨在彭博電視上表示，美國總統川普「很快」會宣布針對中國的關稅聲明，目的在於反制知識產權竊取。

羅斯表示，美國不是要大動干戈脅迫中國，而是在「自衛」。

今日稍早，在中國商務部的例行發布會上，商務部發言人高峰表示，美國在對華經貿問題上採取的一系列舉措，是典型的貿易保護主義，是冷戰思維、零和意識在作祟，希望美方不要拿中國當藉口。

高峰稱，美方的行徑開啟了貿易保護主義非常惡劣的先例，這是公然違反世貿組織規則，把多邊貿易體制完全拋在腦後，是對多邊規則的蔑視和踐踏。

高峰再次強調，中方將採取一切適當措施，堅決捍衛國家和人民的利益，「希望美方懸崖勒馬，否則我們將奉陪到底。」

商務部上周發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品 232 措施的中止減讓產品清單，並徵求公眾意見，擬對自美進口部分產品加征關稅。高峰今日表示，公眾評論期結束後，會根據收集到的有關評論意見，及時評估，適時公布正式實施的時間。

在這一輪交鋒之前，中美貿易戰一度出現緩和跡象。

美國財長姆努欽上周日在接受福斯新聞採訪時表示，中美正在商談，他對於雙方達成協議感到樂觀。「我們與他們在進行富有成效的對話，對於達成協議我謹慎樂觀，但是如果不能達成，我們依舊會推進實施這些關稅，並沒有將它們暫停。」

緊接着，《華爾街日報》周一援引消息人士表示，中美已悄然啟動磋商，討論改善美國對中國的市場准入。報導提到，美國政府向中國提出了具體要求，其中包括降低中國對美國汽車徵收的關稅，增加中國對美國半導體的購買，以及擴大美國企業對中國金融業的准入。

羅斯還提到，投資者應該理性行事，不要歇斯底里，鋼鐵關稅不會提高美國通膨。但從市場反應來看，投資者似乎並不這麼認為。在他表態發出後，美股盤前指數期貨一度快速走低。

『新聞來源／華爾街見聞』