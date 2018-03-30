南北韓敲定4/27「文金會」 重點討論朝鮮半島無核化

兩韓代表昨 (29) 日舉行高級別會談，雙方同意定於 4 月 27 日在板門店韓國一方的和平之家舉行峰會，重點討論朝鮮半島無核化。這是自 2007 年後，兩韓領袖首次會談，亦是北韓領袖首次踏足韓國。

繼兩韓、美朝先後敲定峰會後，一直擔心在北韓核問題上「被邊緣化」的日本，據報亦正力爭 6 月舉行日朝峰會。俄羅斯外交部昨亦稱，正在莫斯科籌備關於北韓問題的會議，令人揣測俄朝峰會的可能。

綜合香港明報、文匯報報導，韓國統一部長官趙明均與北韓祖國和平統一委員會委員長李善權，分別作為兩韓代表團首席代表，昨在板門店北韓一方的統一閣舉行高級別會談，就韓國總統文在寅及北韓領袖金正恩會談敲定日期。

韓方稱，由於考慮到 4 月 25 日是北韓建軍紀念日，故決定峰會定在 4 月 27 日。兩韓將於 4 月 4 日在板門店先舉行工作會談，具體安排禮賓、警衛、新聞報導等細節。趙明均表示，峰會議程將重點討論朝鮮半島無核化及改善兩韓關係。韓聯社報導，「文金會」將討論半島無核化、緩解軍事緊張、建立永久和平機制，但議題不設限。

朝中社昨報導兩韓官員在板門店舉行籌備兩韓峰會的會談，是北韓官媒在兩韓就峰會達成協定 23 天後首次露口風，不過未有提及峰會日期及地點。

這次是兩韓分裂逾 70 年歷來第 3 次首腦會晤。2000 年 6 月，時任韓總統金大中訪問平壤，與時任北韓領導人金正日發佈「6·15」宣言，開闢了兩國和解合作的新時期；2007 年 10 月，時任韓總統盧武鉉訪北韓，與金正日簽署並發表《南北關係發展與和平繁榮宣言》。

中國外交部發言人陸慷昨日說，中方對兩韓舉行高級別會談並商定兩韓領導人會晤日期表示歡迎，中方一直樂見兩韓展開對話，推進和解合作，有利於半島局勢走向緩和。

韓國總統文在寅辦公室昨首次評論金正恩日前的中國之行，對金正恩確認討論半島無核化的意願表示歡迎。美國總統川普周三 (28 日) 在 twitter 發文稱，他收到來自中方的訊息，顯示中朝領導人會面過程順利，以及金正恩期待與他會面。

金正恩近日外交動作頻頻，打破外交孤立，除了日前首度訪華外，國際奧委會主席巴赫昨亦到訪平壞，就 2020 年東京奧運會和 2022 年北京冬奧會北韓選手參賽準備事宜與朝方磋商。

《朝日新聞》昨引述北韓消息人士報導，日本已向北韓政府表達召開雙邊峰會的意願，平壤當局亦討論過兩國領袖會談的可能。報道指出，日朝峰會有望 6 月舉行，若成事將是 2002 年時任首相小泉純一郎與北韓領袖金正日會談後，兩國再舉行峰會。

報道引述北韓執政勞動黨給黨內幹部一份政治教育學習會的資料指出，日本政府最近透過日本北韓人總聯合會，向北韓表示有意舉行兩國領袖會談。該份資料顯示，日朝峰會可在 5 月美朝峰會後，6 月初在平壤舉行。

報導亦稱，金正恩政府已告知北韓勞動黨領導層有關與日本舉行峰會的可能性。該份資料中，分別說明北韓對韓、美、中、日、俄 5 國的外交方針，但對日本人質綁架問題、北韓核武及彈道導彈研發問題等，沒有具體的指示方針。

《朝日新聞》又引述消息稱，北韓傳媒最近反覆批評日本，可能是為了提高談判籌碼。消息又指出，北韓認為安全問題的對話伙伴是美國，能給大規模經濟支援可望是日本，若日朝關係正常化，北韓希望從日本得到 200 億至 500 億美元的經濟援助。

日本外相河野太郎對「安金會」持開放態度，他周二表示，日本正密切關注兩韓峰會和「特金會」的準備工作。自特朗普答允見金正恩後，日本關注自身利益遭邊緣化，河野本月中訪問美國時，促美國將日方利益列入美朝峰會的先決條件，包括要平壤承諾放棄試射中程彈道導彈及解決綁架日本人問題。

此外，俄羅斯外交部昨天也表示，正在莫斯科籌備關於北韓問題的會議，令人揣測俄朝峰會的可能。不過，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫 28 日表示，按照普丁總統的日程安排，暫時不會舉行俄朝領導人峰會。