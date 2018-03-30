中國商務部：冀美懸崖勒馬 否則奉陪到底

針對美國單方面發起「301 調查」對華加徵關稅的做法，中國商務部新聞發言人高峰昨 (30) 日在京指出，美方此舉公然違反世貿組織 (WTO) 國際義務，望美方能夠懸崖勒馬，否則中國將奉陪到底。高峰同時強調，美方的惡劣行徑開啟了「潘朵拉的盒子」，呼籲所有 WTO 成員團結起來，地反對貿易保護主義。

香港《文匯報》報導，高峰在當天例行記者會上表示，中國加入 WTO 以來，一直認真、全面地履行了各項承諾，市場不斷開放。目前，中國關稅總水平已從加入時的 15.3% 降至 9.8%，實現了對 WTO 所有成員的承諾。如果考慮到貿易結構因素，中國實際貿易加權平均稅率只有 4.4%，「已經非常接近發達國家」。中方還根據《信息技術協定》擴圍談判的結果，進一步降低了 201 項信息技術產品的進口關稅。

不過，美國總統川普枉顧中方成果，一意孤行宣佈對華 600 億美元商品徵收關稅和限制中國企業赴美投資。對此，高峰指出，美方此舉開啟了非常惡劣的先例，公然違反 WTO 規則，也是對多邊貿易體制和規則的蔑視、踐踏。

高峰介紹，根據 GATT1994 第一條規定，美方給予中方的關稅待遇不能低於給予其他 WTO 成員的待遇。第二條規定，美方給予中方的關稅待遇不能高於其減讓表中的約束水平。美方現在的做法，既違反 GATT1994 第二條項下美方的關稅減讓承諾，也違反第一條項下的最惠國待遇義務。

高峰同時警告，美方的惡劣行徑就像開啟了「潘朵拉的盒子」，有引發連鎖反應的危險，會讓貿易保護主義的「病毒」在全球蔓延，使本已復甦的全球經濟再次蒙上陰影。他呼籲，所有 WTO 成員要團結起來，不受個別成員的影響，繼續堅定地反對貿易保護主義，繼續堅定地維護多邊貿易體制，繼續堅定地推進經濟全球化和貿易投資自由化，共同利用各自的優勢，做大利益的蛋糕。

高峰強調，中國有底氣、有信心應對任何貿易投資保護主義的做法，將採取一切適當的措施，堅決捍衛國家和人民的利益。希望美方懸崖勒馬，否則將奉陪到底。

高峰還指出，中方談判磋商的大門始終是敞開的，但談判是有原則的，美國必須放棄單邊主義、貿易保護主義的做法。同時，談判必須是平等的，有建設性的，中方不會接受在單方脅迫下展開任何的磋商。