【大慶證券】投顧盤前－美科技股回穩  台股反彈挑戰月線



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚展開跌深反彈的走勢，其中科技股表現較為強勢，費半指數大漲 2.4%、那斯達克也大漲 1.6%，帶動美股反彈，先前殺盤重心包括臉書、谷哥、微軟、亞馬遜、特斯拉等都有明顯漲勢。而昨日公布經濟數據表現較預期佳，也是股市反彈的主因，美個人消費支出物價指數（PCE）意外年增 1.8%、核心 PCE 年增 1.6%，2 月個人所得月增 0.4%，上周初領失業救濟人數減少 1.2 萬人，經季節因素調整後為 21.5 萬人，低於市場預估的 23 萬人。雖然代表通膨的 PCE 意外年增 1.8%，然在個人所得增加與初領失業救濟人數減少下，市場解讀美國經濟成長穩定，也讓美股有回穩跡象。短線來說，由於中美貿易戰議題加上科技股漲多修正等因素持續影響，研判在市場情緒尚未穩定前，美股短線仍將維持目前震盪走勢。

雖然美股昨晚科技股持續走跌，然亞股在震盪後大多收高，短線有開始擺脫美股的陰霾，從亞幣近期的走勢來看，在美元波段弱勢的的狀況下，亞幣都還是維持在相對升值的趨勢，也代表外資並未明顯的有撤出的現象，這有助於穩定當前亞股的走勢，只是，在目前國際市場波動升溫下，研判亞股短線波動程度也將隨之加大，在美股未止穩之前，亞股仍會維持目前震盪整理的態勢不變。

台股昨日隨美科技股走跌而開低震盪後盤中拉高，不過因大型電子股包括台積電、鴻海、日月光等都在盤下震盪，因此指數欲振乏力，所幸中小型股表現相對活潑，穩住市場人氣，從技術面來看，大盤短線來到季線附近留下下影線，多頭意圖在此止跌，然因近期外資操作偏空，所以指數上攻乏力，在此狀況下，研判大盤將維持目前弱勢整理格局，直到美科技股反彈後才有較大的上漲空間。從盤面來看，生技、被動元件、矽晶圓、IC 設計、記憶體、文創等相對強勢，不過生技股短線在漲多後領先股開高走低，加上部分低檔股突然爆量大漲，代表短線有到末段的現象，操作上不可追高，不過也因生技大漲的效應開始擴散，許多低量、冷門的族群也有轉強的現象，在人氣可用的狀況下，研判中小型股仍有機會輪動，然因時間逼近清明連假，研判賣壓將在周六大下周一最大，投資人必須留意中小型股可能出現的大震盪現象，操作應避免過度追高，以展望佳、具有業績、法人進場且位階較低的類股操作為主。

