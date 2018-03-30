

◆盤勢分析

1. 科技股反彈，臉書股價上漲逾 5%，蘋果，Netflix 與 Alphabet 股價均收高，微軟宣布改組，股價亦上漲。週四美股上漲，漲跌幅介於 1.07 至 2.24％；亞馬遜股價下挫，因有消息指出川普總統盯上亞馬遜，有意要其繳稅。週五為耶穌受難日假日，美國市場將休市一天。美股四大指數中長期趨勢偏多，短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於脫離整理期。

（2）均線：支撐為半年線至年線，壓力為 10 日線至 03/22 高點 11,120 點。

（3）技術指標：KD 開口向下， 9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩半年線並站回季線之上，上攻成交量是否大於 20 日均量或下跌量縮，半導體、蘋概、無人商店、電競、工業 4.0、車用、生技、高殖利率、金融。

4. 據美國財經媒體 CNBC 周四報導，高盛基於市場對蘋果 iPhone 需求減弱，下修今年前二季 iPhone 銷量預測，預估今年第一季的銷量為 5,300 萬支，第二季估計達 4,030 萬支，蘋果恐面臨 4,000 萬支保衛戰。此訊息恐對今日蘋概股會有信心上的影響。

5. 小米自去年下半年以來攜手 2454 聯發科進行 P60 晶片的新機研發計畫，現在又傳出將採用新晶片用於小米新機中，業界傳出，其中關鍵就是現任小米產業投資部合夥人、前聯發科共同營運長朱尚祖的居中牽線建功。聯發科新款中階手機晶片準備就緒，預計將採用台積電 12 奈米製程，據傳首發客戶將為小米和 Vivo，量產時間預估將為今年第二季，並於下半年開始放量出貨。AI + 物聯網將成聯發科未來成長新動力。

6.1216 統一企業去年交出亮麗成績，董事長表示，統一中控體質調整大致完成，目前「腸道順暢、血液非常暢通」，業績自然提升；對於少掉上海星巴克，他認為集團內仍有很多「金雞」，現有業務還有淋漓盡致發揮的空間，未來將聚焦快銷品，也會積極布局海外，因為菲律賓等東南亞市場有非常廣闊空間，可以複製統一成功經營模式。留意統一對高殖利率股的帶頭作用。

7.2317 鴻海集團旗下工業電腦廠 6414 樺漢昨（29）日公告，由於有重大訊息待公布，今日起普通股及以其為標的的認購（售）權證均暫停交易。樺漢昨天不願透露今天停牌原因，市場推測可能與併購案有關，若成真，將是鴻海集團繼日前斥資 251 億元收購美國網通品牌 Belkin 之後，近一周內再度發動併購案，凸顯郭董壯大鴻海集團的雄心壯志。併購綜效能否發回將成樺漢營運成長的關鍵。

