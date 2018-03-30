台股盤前—美股反彈有利台股表現 在電子權值股領軍衝鋒下上攻百點

受到美股科技股表現不佳拖累，台股昨 (29) 日在電子權值股表現疲軟下，指數開低震盪整理，資金湧入生技及風電等政策題材族群，尾牌又遭賣壓摜壓，終場下跌 19.74 點、以 10845.92 點作收。法人指出，台股今 (30) 日受到美股反彈帶動，可望同步上漲逾百點，上檔壓力看季線 10875 點，短期內台股要突破前波高點不太容易，可能處於季線上下橫向震盪整理格局。

台股昨日持續走弱，三大法人部分，外資賣超力道明顯加大，外資及陸資賣超 125.05 億元，外資自營商賣超 0.4 億元，投信賣超 5.17 億元，自營商自行買超 1.35 億元，自營商避險賣超 7.63 億元，合計三大法人賣超 136.51 億元。其中，外資大力調節權值股，在鴻海與台積電上都見到超過萬張的賣單。

在本月與本季最後一個交易日，美股四大指數齊步反彈，道瓊工業指數與 Nasdaq 指數均上漲逾百點。道瓊工業指數收高 254.69 點或 1.07% 至 24103.11。Nasdaq 指數收高 114.22 點或 1.64% 至 7063.44。S&P 500 指數收高 35.87 點或 1.38% 至 2640.87。費城半導體指數收高 29.08 點或 2.24% 至 1328.90。

市場消息面部分，鴻海集團旗下工業電腦大廠樺漢今日由於有重大訊息待公布，普通股暫停交易，以其為標的之認購 (售) 權證也同時暫停交易。市場解讀樺漢停止交易可能與工業物聯網布局有關，又以併購案的可能性較大。

先前傳出 LINE 總部擬在台灣申請純網銀業務，不過，由於在台灣申請網銀業務受阻，LINE 將改採在台釋出台灣連加網路 (LINE Pay) 公司 5 成以下股權給國內銀行業者，希望藉由銀行參股 LINE Pay 結盟合作，協助 LINE 爭取成立純網路銀行。

蘋果 iPhone 銷量預測又遭下調，高盛基於市場對蘋果 iPhone 需求減弱，下修今年前 2 季 iPhone 銷量預測，預估首季的銷量為 5300 萬支，第 2 季估計達 4030 萬支，蘋果恐面臨 4000 萬支保衛戰。

新光金昨天舉行法說會，今年將搶搭升息列車，已備妥超過新台幣 1000 億元的現金等待投資機會，其中 200 億元準備再加碼台股低波動、高殖利率及類債券的股票，如電信股中華電等。

統一昨天也召開法說會，去年在台灣速食麵、即飲茶等產品市占率維持第一，但部分產品市占率卻反向下滑，統一董事長羅智先表示，統一精耕產品市場，注重的是訴求目標 (TA) 行銷達成率，對市占率起伏不太在意；至於股利政策將朝穩定方向發展。

華信投顧分析師邱鼎泰表示，受到美股反彈帶動，台股今日可望同步上漲逾百點，但在先前各國股市大跌下，台股反而相對抗跌，可能也使漲幅相對受壓，上檔壓力看季線 10875 點，短期內台股要突破前波高點不太容易，可能處於季線上下橫向震盪整理格局。

邱鼎泰指出，在美股科技股反彈較多下，台股權重電子股與中小型電子股可望隨之反彈上揚，而先前漲多的生技股預期將陷入整理，留意賣壓出現；比特幣跌破 7000 元大關的挖礦成本，也可能使創意等比特幣概念股出現賣壓；受到核二機開機不順與遴選題材帶動，風電概念股可望續強。