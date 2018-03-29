【現場直擊】招商局港口集裝箱吞吐量突破一億箱

招商局港口(00144)公布2017年度業績，受惠于集裝箱吞吐量上升，期內股東應占利潤60.28億港元，同比增長9.7%。末期息每股59港仙，同比跌9.2%。

招商局港口董事總經理白景濤，3月29日于業績記者會上介紹，2017年集團完成集裝箱吞吐量突破一億個標准箱，達1.029億個，同比增長7.4%； 完成散雜貨吞吐量5.07 億噸，同比增長10.3%；每股基本盈利183.90 港仙，同比上升4.7%；收入86.92億元，同比升9%。

期內因出售中集集團以及一項可供出售金融資産(減持項目權益)的收益，分別爲8.13億港元及2.76億港元。還有對聯營公司大連港投資計提減值准備7.39億港元。經常性溢利實質爲54.92億港元，同比上升19.9%。

受益于中國沿海重點碼頭及海外綠地項目增長帶動，集團全年集裝箱吞吐量首度突破一億TEU。按區域劃分，中國內地港口項目完成集裝箱吞吐量7,712萬TEU，同比增長7.2%；港台地區完成集裝箱吞吐量 748萬TEU，同比增長8.8%；海外項目完成集裝箱吞吐量1,830萬TEU，同比增長7.9%；其中兩個海外綠地項目分別爲斯裏蘭卡Colombo International Container Terminals Limited和多哥洛美LomeU+301 Container Terminal S.A.,同比分別增長了18.5%以及67.5%。

海外拓展方面，集團2017年積極推進在非洲、拉丁美洲和南亞的多個項目，5月24日，吉布提項目多哈雷多功能碼頭一期開港運營，老港改造工作啓動。9月4日，簽署巴西TCP Participaes S.A. 購股協議，首次布局拉丁美洲。12月漢班托塔港項目正式交割，未來將與斯裏蘭卡項目形成協同效應，進一步推進集團斯裏蘭卡海外母港的建設。2017年，集團海外碼頭項目所完成集裝箱吞吐量占總量的比重達到 17.8%，成爲集團業務增長的重要推動力。

國內港口布局方面，集團立足于「區域整合、提升協同」，積極把握國內沿海港口整合及改革機遇。在環渤海，參與探討遼甯省港口整合，研究與天津港的合作。在長三角，與上海國際港務、浙江省海港投資運營集團的合作進一步深化。在中國內地東南地區，2017年8月，集團完成入股並主控汕頭招商局港口60%股權，進一步推動集團在中國內地東南地區港口的資源整合。

母港建設方面，銅鼓航道二期拓寬工程預計于2018年上半年竣工，將改善通航條件，並爲超大型船舶挂靠深圳西部港區創造條件；海星碼頭改造工程2017年9月動工，將打造專業化集裝箱碼頭，推動智慧港口建設；前海蛇口自貿港區升級改造，推進「單一窗口」建設，持續完善自貿港區的通關環境。

創新發展方面，2017年集團設立專職創新工作組，專項推進以港口業務爲核心的綜合港口生態圈建設，加強與港口相關參與方的協同與合作。重點項目包括智能港口建設，通過「E-Port」統一客戶服務平台，將與港口相關的海關、港口、貿易等業務統一集成。啓動全球集裝箱智能化項目，搭建基于大數據的集裝箱貨物態勢分析平台。著力圍繞「智能港口」方向在港口大數據、智能軟硬件等領域內展開深度合作。

2018年，招商局港口海外業務拓展取得開門紅。2月，巴西TCP收購項目順利完成交割。3月19日，公司獲少數股東批准同意收購全球最大的動力煤出口港，澳洲 Port of Newcastle的50%股權。交易完成後，集團在海外的港口布局將實現全球六大洲的覆蓋。

他表示，2018年，在港口綜合開發的新戰略部署下，由碼頭運營商向港口綜合服務商轉型。穩步推進「前港- 中區-後城」模式。2018年港口行業將受益于航運業的整體複蘇，他預期旗下港口吞吐量表現，將與內地經濟增長相若，增幅在6-8%。至于貿易戰爭議對集團的影響，他分析美國航線占集團整體吞吐量不到10%，影響會有限。

文：周燕芬

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