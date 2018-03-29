中國交通建設(01800-HK)2017年多賺21.7%至209.43億元

中國交通建設(01800-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團來自持續經營業務的收入達4600.67億元，同比增長13.2%；母公司所有者應占利潤達209.43億元，同比增長21.7%；每股基本盈利1.23元，擬派末期股息每股0.2419元(含稅)。

于2017年，集團新簽訂合同價值為9000.20億元，較2016年的7308.02億元增長23.2%。截至2017年12月31日，集團持有在執行未完成合同金額達13,721.05億元。

2017年，集團來自于海外地區的新簽合同額為2,255.85億元(約折合339.71億美元)，占集團新簽合同額的25%。經統計，截至2017年12月31日，公司共在140餘個國家和地區開展業務，其中，在建對外承包工程項目共計966個，總合同額約為1,132億美元。

2017年，集團來自于PPP投資類項目确認的新簽合同額為1,890.92億元(其中：參股項目按照股權比例确認的合同額為777.10億元)，占集團新簽合同額的21%。

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