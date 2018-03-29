越秀交通基建(01052-HK)：2月廣州北二環高速路費收入同比下降25.6%

越秀交通基建(01052-HK)公布，2018年2月，廣州北二環高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降18.1%及25.6%，主要是由于每年春節時間差異以及廣州北三環高速2018年1月29日建成通車分流所緻。1-2月累計路費收入同比下降1.6%，主要是由于去年包含2016年拆分滞後金額約一千萬元，若剔除該因素影響，則同比增長約3.6%。

天津津保高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降23.0%及31.6%，主要是由于每年春節時間差異所緻。1-2月累計路費收入同比增長7.1%，主要是由于當期天氣較好，累計封道時間同比減少約147小時。

廣西蒼郁高速：當月日均收費車流量同比增長11.2%，主要是由于作為過境通道受春節前車流高峰影響，使得小汽車同比增長，路費收入同比下降14.4%主要受每年春節時間差異影響，貨車車流同比下降。1-2月累計路費收入同比下降13.3%，主要是由于柳梧(柳州-梧州)高速和梧州環城高速(部分路段)建成通車分流影響。

湖北漢孝高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長11.0%及8.7%，主要是受益于春節前車流高峰。1-2月累計路費收入同比下降8.1%，主要是由于冰雪惡劣天氣導緻累計封道時間較長(累計封道時間同比增加約244小時)。

湖南長株高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降14.9%及3.3%，主要是由于每年春節時間差異所緻。1-2月累計路費收入同比增長16.3%，主要是由于京港澳高速長沙段自 2017年12月1日實施重型載貨汽車限行措施，使得部分貨車選擇行駛長株高速。

河南尉許高速：當月日均收費車流量、一次拆分路費收入同比增長3.0%及3.1%，主要是受益于春節前車流高峰，以及地方道路開展超限治理而使得部分貨車繞行尉許高速。根據河南省行業主管部門規定，路費收入統一實施二次拆分，由于最終拆分結果需時确定，故路費收入統一採用一次拆分數據。作為參考，2017年1-12月二次拆分的影響為減低一次拆分收入的約10.43%。1-2月累計路費收入同比增長16.6%，主要是受益于地區經濟向好帶來貨運需求的增長。

湖北随嶽南高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長47.5%及27.2%，主要是受益于春節前車流高峰。1-2月累計路費收入同比增長17.1%，主要是于京港澳高速武漢軍山長江大橋自2017年7月30日起維修實施交通管制，部分貨車選擇行駛随嶽南高速。

虎門大橋：當月日均收費車流量、路費收入同比下降12.4%及12.7%，主要是由于每年春節時間差異所緻。1-2月累計路費收入同比增長6.1%，主要是受益于地區經濟及汽車保有量的增長以及自2017年2月13日開始虎門渡口實施每天22:30-次日淩晨6:30停航政策。

廣州北環高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降17.1%及10.2%，主要是由于每年春節時間差異所緻。1-2月累計路費收入同比增長1.4%，主要是受益于地區經濟及汽車保有量的增長。

廣州西二環高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降4.3%及4.4%，主要是由于每年春節時間差異所緻。1-2月累計路費收入同比增長32.4%，主要是由于佛山一環自2017年8 月1日起改造施工實施交通管制，使得部分貨車選擇行駛西二環高速。

汕頭海灣大橋：當月日均收費車流量、路費收入同比下降14.9%及30.1%，主要是由于每年春節時間差異以及潮漳高速2017年12月28日通車分流影響。1-2月累計路費收入同比下降14.2%，主要是由于潮漳高速2017年12月28日通車分流所緻。

清連高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長18.7%及19.2%，主要是受益于春節前車流高峰。1-2月累計路費收入同比下降2.1%，主要是由于受高鐵等出行方式影響，過境大客車車流減少。

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