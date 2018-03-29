【大行報告】中金：内地增值稅改革深化 4000億人币減稅措施落地

國務院公布今年5月1日起，將制造業等行業增值稅稅率從17%降至16%，將交通運輸、建築、基礎電信服務等行業及農産品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%；統一小規模納稅人年銷售額标準；對裝備制造等先進制造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期内未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。

中金發表研究報告指，今次增值稅改革惠及面廣，17%和11%兩檔增值稅稅率下調後，會降低部分競争性行業産品和服務的價格，其他行業和居民也會間接受益。按照稅率調整幅度直接計算，原來适用于17%稅率的企業稅負下降6%，原來适用于11%稅率的企業稅負下降9%。國務院常務會議預計，下調兩檔增值稅稅率全年可減稅2400億元人民币(下同)，三項措施合計全年減稅4000億元，相當于2017年國内增值稅(5.6萬億)的7%左右。

此外，中金認為統一增值稅小規模納稅人标準有利于稅收公平，而今年增值稅改革力度比去加大，落地時間比去年早，減稅措施不僅影響今年，也會支持明年前4個月的經濟增長。今年在降低赤字率的同時，仍然可以進一步加大力度減稅降費。

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