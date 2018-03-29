【永豐期貨】台指選擇權盤後－美國科技股疲弱 台股震盪收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 21 點至 10840 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 5.92 點，電子期轉為正價差 0.27 點，金融期逆價差縮至 - 2.77 點。現貨部分，三大法人賣超 136.91 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 910 口至 4529 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 460 口至 43526 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1490 口至 10768 口。

週三美股震盪收黑，台股今日則以下跌 10 點開出，受美國科技類股轉弱影響電子三王延續弱勢，台股雖小幅開低但盤面上未見明顯賣壓，而 10 點過後陸股止跌回升，台股亦反彈收斂跌幅一度收復季線關卡，惟尾盤大單賣壓出籠再使指數翻黑，終場加權指數下跌 19.74 點或 0.182%，收在 10845.92 點，成交量能 1167.97 億，較前一日縮減 10.2 億。今日八大類股漲跌互見，其中以食品類股漲幅 0.37% 表現較佳，水泥窯類股跌幅 0.69% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上下影線黑 K 棒上攻季線功虧一簣，加權指數開低震盪收黑，上方 5 日線反壓持續下降，短線盤勢仍處區間震盪整理格局，國際股市波動加劇需留意交易風險，並嚴設停損停利點。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.48 降至 1.45，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.74% 降至 14.59%，賣權平均隱含波動率由 20.92% 升至 21.32%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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