【日盛投顧】中期均線有利多方

◆盤勢分析

1. 週四台股早盤在平盤附近開出，盤中櫃買指數走強，加權指數在平盤附近整理，權值股無太多表現，中小型股較為活潑，終場指數下跌 19.74 點，以 10845.92 點作收，成交量 1166.62 億元。

2. 台股由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：10 日均量下滑，5 日均量低於 10 日均量，呈現量縮整理。

(2) 均線：五日均線與十日均線呈現死亡交叉，高檔有壓，中期均線月線、季線半年線與年線上揚，中線多頭未破壞。

(3) 技術指標： KD 死亡交叉，持續在 50 以下往 20 前進，指數若能以盤代跌，或以漲止跌，KD 則有望落低轉多。

(4) 觀盤重點：當前國際盤持續震盪，消息面仍左右市場方向，但具有業績題材以及殖利率題材股仍有強度，大型股在法人未回補前仍屬整理，操作上以中小型業績股以及高殖利率股為主，但不追高，逢低承接。

3. 法人籌碼：三大法人合計賣超 136.91 億元；外資 - 125.46 億元、投信 - 5.17 億元、自營商 - 6.28 億元。

生技、風電、以及業績股為主軸

1. 櫃買指數近期走勢相對於大盤強勢，顯示中小型業績股本波表現較強，以權值來看，主要櫃買權值股包括 6488 環球晶、3105 穩懋、5483 中美晶、4147 中裕、8069 元太相對抗跌，技術面亦維持多方，支撐櫃買指數走高。

2. 電子類股指數在季線附近整理，五日均線未能站上，短線尚未轉強，但高檔月線往上，乖離拉大有望反彈，盤面中大型股進入整理，中型業績股為盤面熱點，包括漲價效應的被動元件 2327 國巨、3026 禾伸堂等為指標；矽晶圓營運逐季增溫，5483 中美晶外資調高評等，股價走強，6182 合晶、6488 環球晶，技術型態仍屬強勢；PCB 8046 南電轉型績效顯現，股價創波段新高、5439 高技 100G SWITCH 大出貨，股價沿五日均線盤堅，另外 6510 精測、6188 廣明跌深反彈，6147 頎邦受惠蘋果 LCD 訂單，股價轉強。

3. 非電族群仍以生技表現最強，1734 杏輝進攻大健康商機，股價漲停，6472 保瑞併購益邦，股價漲停，6523 達爾膚第二季預期營運雙位數成長，股價漲停；風電受惠於政府計畫在 2025 年以前完成 5,500MW 的離岸風力發電量，環評陸續展開，1589 永冠 - KY、3708 上緯投控雙雙漲停連帶鋼鐵股 2013 中鋼構、9958 世紀鋼大漲。