【華冠投顧】林驛銘:台股融券回補高峰，多空雙巴盤!生技股最強!

美股科技股續跌，台股電，金股熄火，生技股 + OTC 中小型股買盤介入，大盤上下震盪，終場小跌平盤 19 點，以 10845 作收，成交量 1166 億元，價跌量增格局。

大盤指數開低先回補周二多方向上跳空缺口，接著在生技股以及中小型股的上漲的激勵下小跌作收。接下來看法: 第一: 清明連假將至，量能不濟，空間有限，第二: 融券回補高峰，300 多家在 3/4 之前必須回補，第三: 融資餘額來到農曆年後新高 1719.74 億元，第四: 法人現貨市場持續呈現賣超，第五: 季線開始扣抵準備往上走，結論: 在量能趨勢，籌碼流向，國際股市來看皆對多方不利，技術面正糾結之中累積更大能量，研判清明節前仍延續多空雙巴盤，清明過後走大方向。盤面焦點: 生技股 + OTC 中小型股表現亮眼，包括雙美 (4728) 台灣生醫級膠原蛋白專業製造公司，自加入金可國際（8406）後，成為金可國際集團內第二家膠原蛋白醫材之製造廠，營收表現亮眼，股價漲停。保瑞 (6472)今法說會，吸引買盤搶先卡位布局，亮燈漲停，改寫逾 2 年新高價。杏輝 (1734) 買盤點火，急拉漲停鎖住，站上近一年高峰。其它強勢生技股包括: 浩鼎 (4147)，中裕(4147)，益得(6461)，強生(4747)，五鼎(1733)，達爾膚(6523)，鐿鈦(4163)，杏國(4192)，金可 KY(8406)，中化生(1762)，生華科(6492)，美吾華(1731) 等強是大漲。受惠風電趨勢題材，永冠 - KY(1589)、上緯 (3708) 股價漲停表現強勢。科納 - KY (4984)嫁美商豪門題材續燒，股價已連拉 3 根漲停，站上 7 個月高點，委買仍高掛 49 萬張。其它強勢股包括中鋼構 (2013)，金麗科(3228)，世紀鋼(9958)，華城(1519)，太欣(5302)，寬魚國(6101)，永裕(1323)，佑華(8024)，倍微(6270)，偉聯(9912) 以及易飛網 (2734) 等

台股清明節前『上不去，下不來』，操作以題材與中小型個股為主，但請留意清明節後變盤!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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