〈美中貿易戰〉美貿易代表：川普對陸加徵關稅 6月初才會實施

《路透社》報導，美國行政官員週三表示，川普總統對中國商品徵收的關稅可能要到 6 月初才會真正實施，而公開的磋商和潛在的關稅修訂爭取了溝通時間，以阻止實施。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，他預期即將擬好公開的關稅清單必須開放 60 天給大眾評斷，但也補充要讓中美貿易關係拉到「良好位置」恐怕還需要數年時間。

Lighthizer 表示，此清單項目的進口總額超過 500 億美元，包括「大部分高科技事物」，是由電腦靠演繹法選出來的項目，旨在對中國出口業者可以造成最大化痛苦，但卻帶給美國消費者最低痛苦。

這些關稅是為了懲罰中國，因美國控訴中國有系統的挪用美國智慧財產權，也為了促進中國政府改變多項強迫外資移轉技術的政策。

Lighthizer 表示，「我們不久後就會宣布這清單，接著會經歷 60 天公眾審閱，我們會讓大眾有機會評論這份清單的優缺點。」

先前他具體指出，針對關稅清單，公眾書面評論時間為 30 日，接著第二個 30 日是為了公開聽證會以及提交和審查聽證會後簡報，以反駁證詞。

「這 60 天是預期大眾回應的時間框架，針對最終清單的定案和生效日期會在這之後制定。」他補充整個過程會超過 60 天。

針對美中雙方是否能溝通以避免關稅的提問，Lighthizer 回答：「我覺得有希望。」

他稱中美兩國有不同的經濟體系，「雙方有一定程度的緊張氣氛。」

熟知中美雙方談判內容的知情人士透露，美國對中國開出的要求包括降低中國對汽車課予的 25% 關稅，以及更加開放美國企業進入中國金榮市場的途徑。