FinTech當紅！成為銀行提升收益的新方向？

《彭博社》報導，東南亞最大銀行星展銀行 (DBS Group Holding) 舉辦黑客松，快速招攬 100 位新興技術專家，這其中透露了什麼訊息？

黑客松，又稱程式設計馬拉松，是一種活動。在該活動當中，電腦程式設計師以及其他與軟體發展相關的人員，如圖形設計師、介面設計師與專案經理，相聚在一起，以緊密合作的形式去進行某項軟體專案。程式設計馬拉松的靈魂是合作地編寫程式和應用。

金融科技 (FinTech）正改變產業傳統運作模式。

其實星展銀行去年也招聘了同樣人數，但今年又開出更廣泛的技術職缺需求，包括用戶界面設計和行動 app 的開發，甚至是掌握 Scrum 技術者。

所有銀行都會聘用技術人員管理後端應用程序，然而，星展的轉型既是以客戶為中心的，也是對投資者越來越重要的。星展財務長在瑞信投資會議上介紹，傳統實體銀行客戶的股本回報率（ROE）為 18％，而數位化銀行卻達 27％。

星展將其新加坡與香港消費者和小企業部門的數位顧客比例提高，自去年的 39% 提升至介於 50% 到 60% 區間，這可以讓集團股本營收提高 14.5% 之多，這讓瑞信形容是星展史無前例的創舉。

算法很簡單，星展表示自每一位數位顧客中可以賺取營收 1300 新幣 (993 美元)，而自傳統銀行服務的使用者身上只能賺 600 新幣，所以前者較後者多出一倍以上，同時前者的成本占收入僅 36% (468 新幣)，但後者的成本收入比卻達 58%（348 新幣）。

因此，每一位數位顧客對獲利的價值是 3 倍，只要越多用戶改採數位服務，之前達 12.9% 高峰的 ROE 就可以輕易被超越。

星展執行長 Piyush Gupta 相當看重此技術，因此星展的第三方開發商 App 編程介面平台（API 平台）也是全球銀行中最大的。例如，速食業巨擘麥當勞也利用 API 平台加速餐點付費服務。

星展戮力於此，有朝一日或許可以提供第三方解決方案與其內部原有服務競爭。

若暫時不討論臉書的數據隱私爭議，API 分享和開放式銀行將會繼續存在。中國螞蟻金服在新加坡的進展，以及新加坡總理李顯龍表達了對中國無現金支付普及程度的震撼，讓新加坡已掀起了一場新的支付革命，新加坡銀行也發現金融科技對其業務的威脅，以及這其中的商機。

就連新加坡規模最小的三家本土銀行其中之一的大華銀行 (United Overseas Bank Ltd) 也在本週宣布了一項線上旅遊市場，將其信用卡顧客結合 Agoda 和 Expedia 一類的預約平台，並與其他旅遊業者合作。

星展目前 ROE 9.5%M 在市場中表現不達均值，因此如果星展對金融科技的努力得到回報，相信沒有股東會有所抱怨。