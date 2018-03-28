美議員：美中沒理由打貿易戰 願推互利共贏方式解決摩擦

中國國務院總理李克強昨 (27) 日會見美國國會聯邦參議員戴恩斯 (Steve Daines) 率領的訪華團。李克強指出，中美經濟互補性強，打「貿易戰」解決不了經貿摩擦和分歧，中方將朝着通過對話協商解決問題的方向努力。

香港《文匯報》報導，李克強表示，中美建交以來關係歷經風雨，總體向前發展。習近平主席和川普總統曾多次會晤和溝通。希望美國國會發揮積極建設性作用，共同維護中美關係的政治和民意基礎。

李克強指出，中美經濟互補性強，合作規模不斷擴大。打「貿易戰」解決不了經貿摩擦和分歧，也違背了貿易的基本原則。中方將朝着通過對話協商解決問題的方向努力，同時也做好了應對的充分準備。希望美方以務實理性的態度同中方相向而行，這對維護多邊貿易規則、對兩國和世界人民都有利。

美方議員表示，美中關係是世界最重要的雙邊關係之一，兩國沒有理由發生衝突。美國國會願推動以互利共贏的方式解決兩國經貿摩擦，使美中關係發展持續惠及兩國人民。

針對中美正就避免貿易戰開展談判磋商。美方向中方提出了對美國汽車減稅、購買更多美半導體產品、對美金融企業開放更多市場等一系列要求。

外交部發言人昨在中外記者會上回應說，中方一貫主張並致力於通過談判磋商妥善解決貿易分歧或摩擦問題。我們談判磋商的大門始終是敞開的。但是必須要強調一點，這種談判磋商絕不是一方居高臨下地提要求，而是雙方相互尊重、平等相待、建設性地談判和磋商，結果應該是互利雙贏的。

發言人強調，中國的開放是自主的開放，將繼續按照自己設定的目標、確定的路徑和規劃的節奏有序推進。 當然，開放應是雙向的。我們希望美方和其他國家也能為中外企業開展正常的投資商業活動創造公平、非歧視的營商環境。

發言人並指出，近期美方以「國家安全」為由在中美經貿關係中製造了不少話題。比如，以「國家安全」為由對中國徵收鋼鋁進口關稅。「但不知大家知不知道，美國自中國進口的鋼鐵只佔美進口鋼鐵總量的不到 3%。一般人恐怕很難理解，如此低的一個比例，怎麼會對美國的國家安全構成威脅？！ 」