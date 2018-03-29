北京城市副中心詳細規劃已形成階段性成果

據北京日報報道，今天上午，北京市人大常委會聽取和審議了《北京城市副中心控制性詳細規劃(草案)》。市規劃和國土資源管理委員會主任張維介紹，目前，《副中心詳細規劃》已經形成階段性成果。

張維表示，規劃將重點處理好副中心與中心城區的關系，與副中心外圍地區的關系，與城市東部地區和通州周邊地區的關系。

張維表示，副中心將緊緊圍繞承接中心城區功能和人口疏解，促進行政功能與其他城市功能有機結合，以行政辦公、商務服務、文化旅遊為主導，形成配套完善的城市綜合功能。具體來說：

一是發揮行政辦公區的示範帶動作用，有序推動中心城區市級黨政機關和市屬行政事業單位搬遷，帶動中心城區其他相關功能和人口疏解。

二是依托運河商務區和副中心綜合交通樞紐等地區，加強商務服務功能的細化落實，制定詳細的準入門檻、激勵政策與退出機制，重點承接部分中心城區商務服務功能。

三是充分發揮通州深厚的曆史文化底蘊優勢，以文化旅遊區和宋莊文化創意産業集聚區為重點，促進文化與傳統、文化與科技、文化與時代的融合。

四是圍繞三大主導功能形成高品質的城市綜合功能，依托城市綠心、家園中心營造宜居的居住環境，建設優質的公共服務設施，為居民提供更多優質公共服務。

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