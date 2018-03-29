海航牽手京東 全面推動電商物流全球化戰略布局

3月29日，海航集團與京東集團在海口海航大廈簽署戰略合作協議，雙方宣布強強聯合，圍繞航空、物流、産業、區域開發等領域開展全方位、多層次、産業和金融聯動合作，全面推動電商物流全球化戰略布局。海航集團董事局董事長王健、董事兼海航物流董事長黃琪珺、董事兼海航科技董事長童甫、海航物流常務副董事長兼首席執行官張偉亮、海航集團創新總裁陳超;京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東、首席財務官黃宣德、副總裁兼物流地産事業部總經理黃東升等出席簽約儀式。黃琪珺和黃宣德代表雙方簽署《戰略合作框架協議》。

王健表示，海航集團積極踐行“一帶一路”倡議，以習總書記新時代中國特色社會主義思想為指引，圍繞航空旅遊、現代物流、現代金融服務三大核心主業積極布局全球産業鏈。此次攜手京東集團，雙方將發揮各自産業和創新優勢，深化合作關系，全面做好“互聯網+”和物流升級配套發展規劃，促進“商流+物流”強強合作模式更好更快發展。

劉強東表示，京東集團全面布局電商、物流和金融三大業務板塊，近年來依托強大的物流基礎設施網絡和供應鏈整合能力，京東集團大幅提升了行業運營效率，降低了社會成本。此次與海航集團在航空物流等領域的全面戰略合作，將有助于推動中國物流業向智慧化、綠色化發展，構建全球領先的航空物流生態鏈與現代物流生態體系。

據悉，未來雙方將在物流地産、航空貨運、冷鏈物流、跨境電商、線下零售、航空旅遊服務、金融及科技等領域開展合作，全面推動電商物流全球化戰略，合力打造海航集團與京東集團西安物流總部根據地。此外，雙方還將在黨建活動和人才合作、公益事業等方面開展積極互動，并將在扶貧、教育、救災及社會創新等方面開展具有普惠性的公益活動。

海航集團自1993年創業至今，已曆經25年的發展，從單一的地方航空運輸企業發展成為大型跨國企業集團，緻力于“人流、物流、資金流、信息流”經濟四流融合發展。2017年總資産逾1.5萬億元，實現收入近7000億元，解決就業43萬人，累計納稅610億元。2015年，海航集團首次登榜《財富》世界500強第464位，2017年躍升至第170位。

京東集團作為中國最大的零售商，2017年市場交易額接近1.3萬億元，在過去13年的電商經營中，沉澱了一系列包括交易信息化、商品數據化、運營智能化等零售科技能力，面向無界零售，京東集團定位于中國未來的零售基礎設施服務商，京東集團于2017年7月再次入榜《財富》全球500強，位列第261位。

來源：華爾街見聞

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