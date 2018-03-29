車王電去年每股賺1.15元，今年營收成長上看兩成

【財訊快報／戴海茜報導】車王電 (1533) 去年每股盈餘達 1.15 元，擬配發 0.3 元現金股利，展望 2018 年，車王電董事長蔡裕慶指出，今年汽車電子及車用工具機都會大幅成長，對今年業績「相當樂觀」。法人估，車王電受惠北美市場需求提升，預估今年營收可望增 20%，獲利也將攀升。車王電 2017 年營收為 24.87 億元，年增 6.79%，稅後淨利 1.13 億元，以股本 9.85 億元計，每股盈餘 1.15 元。蔡裕慶指出，主要認列匯損與投資損失認列約 1 元。



蔡裕慶指出，對車王電今年業績展望「非常樂觀」，他說，除本業車用電子及車用工具機都會明顯成長外，對轉投資包括華德動 (2237) 預估下半年單月將可損平，今年虧損會大幅縮減，車王電認列損失也將可減少，全年業績有望明顯提升。



華德動能今年 3 月 16 日完成增資，車王電看好其未來潛力，認購增資使得股權佔比超過 52%，正式將華德動能納入旗下，成為車王電集團之子公司。



蔡裕慶表示，看好電動車將是未來趨勢，新能源、儲能、電動巴士及汰役電池等都是車王電未來經營重點。他強調，轉投資華德動是唯一可接受交通部補助的電動巴士廠商，華德動透過與日本住友等廠商，將電動巴士技術及供應鏈輸出至全球，目標未來 2 年，華德動將成為車王電的金雞母。



車王電目前汽車電子佔比已達 65-70%，35% 為車用工具。其中車用工具訂單能見度半年以上。



車王電今年前兩月營收 4.56 億元，年增 39.17%；法人指出，車王電兩大業績今年有機會成長 20% 以上，以轉投資虧損大減下，今年獲利有機會呈現倍增。



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