虹揚-KY擬配1元現金股息 估車用電子營收三年內佔比上看15%

虹揚 - KY(6573) 公布去年營收 20.91 億元，年增 7.5%，每股純益 3.07 元，董事會決議配發 1 元現金股息。虹揚發言人程御峰說，未來將鎖定「現有產品穩健經營」、「未來趨勢持續布局」兩大展望，並預估未來三年內，車用電子用營收比重會達 10 至 15%。虹揚去年產品營收結構，二極體佔 17.39%、橋式整流器 30.92%、太陽能二極體 47.96%、其他佔 3.63%。去年毛利率 23%，較前年的 25% 下滑，稅前盈餘 2.12 億元，年增 12.3%，稅後純益 1.78 億元，年增 9.6%。



虹揚擁有 3、4 吋晶圓產能，去年取得台灣玻封電子 70% 股權，目前已完成交割、團隊進駐管理，掌握三種不同特性製程，其中玻封擁有其它兩種公司所沒有的玻璃鈍化晶圓製程，如耐熱特性、電壓一致性、耐高壓等特性。虹揚表示，希望今年底玻封能轉盈，明年開始獲利。



程御峰分析，整流二極體以 4 吋晶圓尺寸最符合經濟效益，6 至 8 吋晶圓以高效節能元件、溝槽式蕭特基二極體等產品為主。而二極體這波漲價潮預計下半年中國大陸多座 8 吋和 12 吋晶圓廠產能開出後才能緩解，但二極體價格不會因此下跌。



程御峰進一步說明，因中國一開始發展太陽能產業，公司就開始參與，因此目前仍以太陽能產品為重，且太陽能市場的供應鏈整合已趨平穩。在太陽能二極體佈局，從貼片化、模組化都已跟上，未來策略是穩定市場份額、銷售金額。



車用部分，程御峰坦言，公司進入的時間點晚，但看好趨勢發展，已有特別規劃，目前產品線已完整，認為電動車是未來發展重點，公司將開拓中國電動車充電裝置以及車載用電子裝置，加上長期在深耕中國，在地化經營成最大優勢，不需透過代理商或經銷商，便能直接且快速服務客戶，目前已拿下中國一線大客戶訂單，希望未來 3 年內，可以達到 10~15% 營收占比。



此外，虹揚評估綠能發電仍是未來發展趨勢，公司現階段除積極布局車用電子市場外，程御峰表示，也將發展綠能相關市場，如風力發電、智能家電、白色家電市場等，搶攻印度、土耳其、孟加拉等市場。



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