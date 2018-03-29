玉晶光去年賺回一個股本 股價跳空上漲創逾3個月新高

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 去年第 4 季獲利 5.79 億元創新高，單季賺回超過半個股本，全年稅後純益 10.48 億元也創新高，每股純益 10.5 元，玉晶光今 (29) 日股價受此激勵跳空以 319 元開出，創逾 3 個月來新高價，本波段漲幅也達 49.77%。

玉晶光早盤漲勢，帶動光學族群包括亞光 (3019-TW)、揚明光 (3504-TW) 股價同步上揚。

玉晶光目前仍持續改善生產良率，對第 2 季接單狀況，公司表示，上半年是市場需求淡季，但還是有需求湧現，因此今年前 2 月營收 11.9 億元，年增 22.77%。

玉晶光去年業績亮麗轉虧為盈，順利賺回 1 個股本，董事會也決議每股擬配發 3.5 元現金股利，是該公司近 5 年來首度配發股利，盈餘配發率約 33.33%，是目前已公告去年盈餘分配的光學元件股利王。

玉晶光去年營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較上一年稅後淨損 1.54 億元轉虧為盈，也創掛牌以來新高，每股稅後純益 10.5 元。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：玉晶光元大 79 購 01(073772-TW)、玉晶光富邦 7C 購 01(074334-TW)、玉晶光玉山 7A 購 01(074200-TW)。

玉晶光相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)