三動能加持，昂寶-KY今年獲利挑戰倍增，盤中股價強勢表態

【財訊快報／李純君報導】今早因傳出昂寶 - KY(4947) 今年獲利可望較去年倍增，在此利多激勵下，昂寶 - KY 今日開漲後，隨買單持續湧入，股價逐步墊高，盤中最高價位已經達到 321 元，上漲 18 元，漲幅超過 5.9%。昂寶 - KY 今年成長動能主要有三，包括手機快充、USB-PD 與 Type-C，以及電視用電源管理晶片，今年這三大產線出貨均能較去年雙位數成長。為此，法人圈估，昂寶 - KY 不單今年營收與獲利都將創新高，獲利更有望較去年倍增。至於昂寶 - KY 去年營收 42.48 億元，歸屬母公司淨利 7.96 億元，每股淨利 14.3 元，營收及獲利均締新猷。



首先就手機快充部分，昂寶 - KY 已經握有華為、小米及 OPPO 等客戶訂單，隨新款機種開始逐步出貨，出貨量也將持續走揚。第二，USB-PD 與 Type-C 端，昂寶 - KY 已握有美系與陸系 NB 廠訂單。最後，電視用電源管理晶片，昂寶 - KY 現在已經攻入中國大陸數家電視品牌廠當中，而昂寶 - KY 的電源管理晶片也從先前的電源輸入端，擴大到 LED 驅動 IC、音訊管理源上，連帶單一機種數量也自 1 顆擴大到 3～4 顆。



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