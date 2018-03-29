18年收入八成 上調目標價至港【東北證券】龍光地產高度鎖定幣15.08元

(中國/香港，2018年3月26日)著名券商東北證券發布龍光地產控股有限公司(03380-HK)年度業績點評報告。認為龍光地產17年業績喜人，盈利能力強。18年業績確定性高，目前已售待結銷售金額達人民幣351億元，高度鎖定了八成18年的目標確認收入。東北證券繼續推薦龍光地產，上調目標價至港幣15.08元。當前股價對應的2018/2019年PE分別為6倍/4.9倍，估值吸引。

東北證券指出龍光地產2017年業績非常亮麗，盈利能力領先同行。 2017年毛利同比增長45%至人民幣95.2億元；毛利率提高2.5個百分點至34.4%；核心凈利潤同比增長48.7%至人民幣46.2億元，核心利潤率高達16.7%,位居民營房企前列。

報告指出龍光地產2018年的業績確定性非常強。截止2018年2月底，公司已售待結銷售額達人民幣351億元，預計已鎖定18年目標確認收入80%；其中46%位於深圳區域，項目利潤率較高。另外，公司今年推出人民幣1300億元的可售貨值，其中37%位於深圳/惠州區域，利潤率高，東北證券相信公司將順利實現18年人民幣660億的權益合約銷售目標（同比增長52%）。

東北證券認為公司融資能力強，現金流有保障。集團2017年底凈負債比率較16年底下降3.5個百分點至68%，債務結構合理。另外，公司銷售回款率高達90%，現金流有保障。同時，集團獲得中誠信和聯合評級AAA評級，受到市場的認可。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)