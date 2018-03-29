業績亮麗 看好未來三年的盈利增長 聯昌證券大幅上調龍光地產(03380-HK)目標價

(中國/香港，2018年3月28日)著名亞洲投資銀行聯昌證券發表最新研究報告，指出龍光地產控股有限公司(03380-HK)017全年業績表現優異且超出預期。鑒於龍光地產豐厚的土地儲備以及高度滲透粵港澳大灣區的土地佈局，聯昌證券有信心龍光地產未來三年銷售規模將以50%年複合增長率增長。在強勁的基本面支持下，聯昌證券認為龍光地產估值吸引，重申「增持」評級，並大幅上調目標價33%至14港元。

龍光地産2017全年業績表現亮眼，核心盈利達人民幣46.2億元，較高的毛利率及強勁的盈利增長水平均超出該行預期。龍光地產目標未來三年的銷售規模年複合增長率達50%，意味著至2020年合約銷售額將達到人民幣1,500億元。聯昌證券認為集團豐厚的土地儲備可支撐該銷售目標的實現。此外，該行指出集團在土地成本方面控制較好，預計未來三年的盈利將會維持50%的複合增長率。

受惠於國家政策支持的帶動，聯昌證券重申看好大灣區房地產市場未來五至十年的發展。該行指出，龍光地產超過80%的可售資源以均位於大灣區，因此將成為大灣區發展的主要受益者。

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