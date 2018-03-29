中國建設銀行（00939-HK）個人住房貸款餘額居全國首位

中國建設銀行（00939-HK）2017年度業績，股東應佔利潤2422.64億元（人民幣.下同），增長4.67%；主要受惠於個人貸款業務，其中涉及個人住房貸款餘額更居全國首位。

建行業績公告指出，2017年度個人貸款和墊款新增8,555.04億元，增幅 19.72%。其中,個人住 房貸款增加 6,274.20 億元,增幅 17.50%；該行落實房地產市場調控要求,嚴格執行差別化信貸政策, 重點支持居民購買自住房需求。於2017年末,個人住房貸款餘額42,130.67億元,餘額居同業首位。信用卡貸款 5,636.13 億 元,增幅 27.51%;個人消費貸款 1,926.52 億元,增幅 156.74%,主要是“建行快貸”快速發展。於 2017 年 12 月 31 日,集團信貸承諾餘額 30,291.72 億元,較上年增 加 3,046.46 億元。

公司類貸款和墊款 64,435.24 億元,增幅為 9.87%,主要投向基 礎設施行業、小微企業等領域。公司類貸款和墊款不良率為 2.58%,較上年下降 0.02 個百分點。基礎設施行業領域貸款餘額增加 4,612.97 億元,增幅 15.93%。房地產開發類貸款餘額 新增 198.02 億元,重點支持優質房地產客戶和普通商品住房項目。建行境 內小微企業貸款餘額 新增 1,686.90 億元,增幅 11.70%;貸款客戶新增 296,091 戶。

2017 年,集團手續費及佣金淨收入為 1,177.98 億元,較上年下降 0.60%,主要是受市場 變化及減費讓利等因素影響,代理業務手續費及顧問和諮詢費收入出現下降。但銀行卡手續費收入 422.42 億元,增幅 12.20%。理財產品業務收入 200.40 億元,降幅 2.42%,主要是受市場資金價格變化影響,理財產品 向客戶支付的收益率較上年明顯提升,銀行端管理費下降。代理業務手續費收入 162.56 億元,降幅 18.82%,主要是受銀保渠道暢銷產品供給量下降 影響,代理保險收入同比下降明顯;受代銷基金平均費率下降影響,代銷基金收入同比負 增長。

其他非利息淨收入 237.77 億元,增幅 0.96%。其中投資性證券淨損失 8.35 億元,上年淨收益 110.98 億元,主要是當期部分可供出售債券型公募基金投資浮虧轉 入損益,以及上年同期處置部分浮盈債券導致基數較高;其他經營淨收益 175.59 億元,較 上年增加 116.38 億元,主要由於外匯業務量增長、外匯衍生交易估值增加。2017 年,集團資產減值損失 1,273.62 億元,增幅 36.65%。

中國建設銀行副行長張立林介紹，2017年建行總資產22.12萬億元，同比增長5.54%；末期息0.291元，升4.68%。淨利差2.1%，升0.04個百分點。期內客戶貸款及墊款總額1.29萬億元，增長9.75%；客戶存款1.64萬億元，升6.24%。平均股東權益回報率14.8%，降0.64個百分點。核心一級資本充足率13.09%，升0.11個百分點。不良貸款率1.49%，降0.03個百分點。撥備覆蓋率171.08%，升20.72個百分點。基於審慎原則,足額計提客戶貸款及墊款減值準備,資產減值支出 1,273.62 億元,較上年增長 36.65%。

建行亦主動探索“區塊鏈+貿易金融”技術，通過區塊鏈累計 交易業務量達到 16 億元,覆蓋 20 家境內外機構。2017 年建行國際結算量 1.17 萬億美元,境內外跨境人民幣結算量 2.05 萬億元,實現國 際結算業務收入45.01億元。

文：周燕芬

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