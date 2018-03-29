【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆美股重挫，台股大跌

美國科技類股領跌，四大主要指數重挫，影響亞洲股市紛紛以下跌開出，台股加權指數開低走低，收盤下跌逾 121 點。終場台指期下跌 169 點 (-1.53%)，逆價差 45.66 點，電子期下跌 9.45 點 (-2.04%)，逆價差 2.74 點，金融期下跌 12.8 點 (-1.04%)，逆價差 5.73 點，非金電期下跌 110 點 (-0.87%)，逆價差 30.36 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1220 口，淨空單部位 6782 口；投信淨空單增加 762 口，淨空單部位 32665 口；外資淨多單減少 3854 口，淨多單部位 43066 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線黑 K 棒，指數回測試季均線支撐，籌碼面部分，單日成交量能達 1146 億元，外資上市現貨賣超金額約 84.94 億元，期貨未平倉淨多單 43066 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.41 變動到 1.48，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 39,646 口。

