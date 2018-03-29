盤前財經大事搶先讀2018年3月29日

今日操盤前瞻

美國上周初領失業金人數、消費者信心指數、芝加哥 PMI

中國愛奇藝在那斯達克上市

法人說明會：新光金、倉佑、三商電、高雄銀、兆利、安成藥、IET-KY、泰昇 - KY、鼎炫 - KY

股東會：千興

統一去年獲利創新高 EPS7.01 元 擬配發 5.5 元股利也攀巔峰

統一 (1216-TW) 昨 (28) 日召開董事會，通過去年財報稅後純益 398.45 億元，每股稅後純益達 7.01 元，均創下歷史新高；同時，統一董事會通過對去年盈餘擬配發每股 5.5 元現金股利，也改寫新紀錄，此一股利案將提 6 月 20 日股東會決議。閱讀全文...

〈造紙法說〉永豐餘去年獲利、股利創近 6 年新高 今年擴大越南布局

永豐餘 (1907-TW) 昨 (28) 日召開法說會，在工紙紙器、漿紙事業營運暢旺帶動下，永豐餘去 (2017) 全年合併營收 667.70 億元，不但年成長 5.4%，更創歷史新高；歸屬母公司稅後純益達 16.07 億元，年成長大躍進 11.73 倍，每股純益 0.97 元，雙創近 6 年新高。展望今年，紙器廠預計擴大越南布局，將從過去只耕耘南越，拉長戰線到北越；加上揚州轉盈，預期今年營運仍然看俏。閱讀全文...

喜好不再強烈 高盛調降蘋果 iPhone 銷量預估

根據 CNBC 分析報導，高盛銀行調降了今年前二季的蘋果 iPhone 銷量預估。該投資銀行說，已調降 3 月結束當季的 iPhone 銷售預估 170 萬支。該銀行現在預期第一季銷售量為 5300 萬支。6 月結束的一季，預估銷售量為 4030 萬支，較前次預估減少 320 萬支。閱讀全文...

傷害零售業、工作機會減 川普打算用稅來對付亞馬遜

CNBC 週三 (28 日) 引述 Axios 報導指出，美國總統川普認為，亞馬遜 (Amazon) 對美國零售業造成傷害，導致工作機會流失，他打算藉由稅制，來「盯緊」亞馬遜。閱讀全文...

西方驅逐俄外交官 普丁表態：必將以牙還牙

根據 CNBC 分析報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 週三說，多個西方與東歐國家驅逐了俄羅斯外交官，俄羅斯必將採取報復行動。閱讀全文...



