【港股解碼】蒙牛：現代牧業一定不會成爲拖累，雅士利今年必須扭虧！

27日深夜11點，蒙牛（02319-HK）公布其截至2017年12月31日止年度業績，這也是蒙牛總裁盧敏放上任後交出的第一份成績單。

公告顯示，去年全年蒙牛實現扭虧爲盈淨賺20.48億元（人民幣，下同），對比2016年則因雅士利（01230-HK）及商業減值等原因錄得淨虧損7.5億元。總體收入方面，蒙牛2017年營收首次突破600億元大關，入袋601.56億元，按年增長11.86%；毛利率按年升2.42個百分點至35.21%。值得注意的是，蒙牛去年經營利潤（毛利潤減銷售及經銷費用、行政管理費用、教育費用、教育附加費、城市維護建設稅及其他稅項後之淨額）從2016年的14.93億元大增126.2%至33.77億元，業務增長及經營效益提升明顯。

從收入細分項來看，蒙牛液態奶收入錄得530.2億元，按年增10.2%，對總收入貢獻比重則下調1.3個百分點至88.1%；奶粉分部收入爲40.42億元，按年增28.3%，占比6.7%；冰淇淋分部收入錄得25.13億元，按年增15.3%，占比4.2%；奶酪和植物基食品等其他業務收入則大幅增長69.4%至5.85億元，占比1%。

蒙牛旗下奶粉業務雅士利亦于27日晚間公布了2017年全年業績，雅士利去年減虧明顯，整體淨虧損較2016年收窄43.8%至1.8億元；收入微增2.3%至22.55億元；毛利率則下跌6.2個百分點至40.9%。

28日上午，蒙牛與雅士利在香港聯合舉行2017年全年業績發布會，蒙牛總裁盧敏放攜一衆蒙牛及雅士利高管出席並對與會記者與投資者、研究員的提問做了回應。

盧敏放：雅士利止跌回升，現代牧業不會成爲拖累

盧敏放在發布會上表示，2017年下半年蒙牛取得15.7%的增長數據也是過去幾年來蒙牛取得的最好增速，而業績增長也是集團銷量和産品整體結構同步改善所致，因此蒙牛的高速增長同時也是高質量的增長。

而提及雅士利和現代牧業這兩個過去集團的薄弱業務，盧敏放指，雅士利去年下半年錄得25%的增長，而且趨勢非常好，所以他表示對奶粉非常有信心，他還打趣表示，一個做奶粉出身的總裁（雅士利總裁張平）要是奶粉幹不好的話，臉上也無光。他特別指出奶粉業務雅士利已經止跌回升，所以對雅士利未來發展非常有信心，尤其去年下半年雅士利實現超過20%的增長是一個很好的消息：集團短板都慢慢鼓起來了。

對于現代牧業，盧敏放表示，蒙牛接手之後做了很紮實的工作，全面協同對接上遊原來的采購、供應、財務成本及品質控制等等，所以對現代牧業非常有信心。他指現代牧業的産奶的數量和品質都是非常出色的，更“負責任”地表示，2018年現代牧業一定不會成爲蒙牛的拖累。

而同樣列席發布會的雅士利總裁張平也表示，2018年雅士利不僅不會成爲蒙牛的累贅，而且將成爲蒙牛發展的一個助力。

以下是部分采訪實錄：

Q1:想問一下盧總，我們看到2017年下半年蒙牛收入是增長加速、毛利率提升，但費用反而下降的良性趨勢，那2018年收入和利潤的趨勢將如何演繹？

A1:（盧）對于銷售收入與利潤趨勢的問題，我們現在對于2018年，直接給你一個2018年的指引吧。2018年我們希望銷售收入繼續快速增長，銷售收入（增速）我們現在給出是雙位數，一定會達成雙位數的增長，而且我們一季度的結果讓我們非常有信心，肯定能達成雙位數的增長，所以這是銷售的一個趨勢。

從利潤率來講，我們希望能保持平穩增長，所以可能暫時我們不希望太快地提升，因爲畢竟2018年會是我們在品牌投入上非常重要的一年，特別是我們這一次在世界杯的營銷戰術必須要打硬，必須要對整個品牌有極大的支撐。過去四五年也算欠了一筆帳，這個賬總要還的。所以我們希望2018年是一個好的開年，因此對我們來講，我們希望能保持住我們經營利潤的平穩增速，但是我們希望盡可能投入品牌的資源推動銷售增長。

Q2: 現代牧業相關問題，盧總提到奶源的差異化時把A2放在第一位，現代牧業目前在A2奶源的布局是怎樣的？産能及未來發展怎樣？

A2:（盧）現代牧業其實我們的結構調整有三個，可能目前來講占比都還不是最大，剛才講的包括A2，包括鮮奶，目前占比都不大，但是我們現代牧業精篩牛群實際上如果我們要A2産量和銷量上去的話，我們産量的支撐是完全足夠的，基本我們篩下來大概20%到30%牛群是可以篩成A2的，所以我們業務增長是完全有支撐的，包括A2奶、A2 奶粉還有最高品質的鮮奶這幾塊還是會起到很好的支撐作用。所以如果我們需要加速的話，轉換速度是非常快的，我們大概在3-6個月就可以完成産能的擴大。如果說我們這個結構真能把現代牧業的奶牛裏邊20%或30%的全面轉化的話，對現代牧業的盈利也會是一個很大的支撐。目前比例還不大。

Q3:要實現2020年充滿挑戰性的目標，主要通過蒙牛內生式增長還是暗含一些的並購舉措？

A3:（盧）關于2020年的目標，首先我們最核心的肯定還是內生式的增長，至于爲什麽我們提出持續的雙位數增長，實際上你算一下的話，2016年我們9.7%，2017年我們是11.9%，2018年我們也提出雙位數，所以這個是我們最核心的，沒有這個基本2000億無從談起。

第二個我們肯定不排除有並購的可能，這個在我們的2020戰略裏已經非常明確地在董事會彙報當中，對哪一些業務上會進行一系列的收購並購也達成了戰略共識。所以我想兩個我們都會有，但是最核心的還是我們內生式的增長。

Q4:是不是可以理解爲蒙牛在未來1-5年不光在2018年的戰略核心是放在銷售和市占的提升，而利潤率的提升更多還是中長期目標爲主？

A4:（盧）這個問題也是一個永遠的問題。我們現在是聚焦銷售還是聚焦利潤，其實我想我們做業務的，大家都明白如果銷售能夠超預期地增長，一定會帶來利潤的增加，這個是毫無疑問的，而且對經營效益都會有很大的提升。那麽産生了這樣的動作以後，我們就有兩種選擇，一種選擇是全部的資金都放在利潤裏面，另外一種選擇就是說我還是希望能夠再投入。所以我們現在比較希望的是，至少在2018年我們還是希望再投入。因爲我們能夠看到市場的機會今年來了，我們今年的機會來了，我們所有東西都准備好了，無論是從營銷平台，還是新品的准備，還是團隊的戰鬥力跟激情，都有，所以這種機會我們不應該失去，而應該再給它推一把，讓我們的業務可以更上一個平台。這是我們的思路。

Q5：盧總心目中大的品類如何組合爲最優？

A5：（盧）對于組合的問題，其實蒙牛跟伊利之間，其實我們的組合不如對手好，因爲高毛利的奶粉跟冰淇淋其實我們的占比偏低，所以我理想的排序應該是常溫第一，奶粉第二，低溫第三，然後再就是冰品，所以我們要大幅提升。我們對冰品團隊和奶粉團隊提出的目標是突破式增長，所以他們這兩個團隊最近腦子都比較大，因爲達成我們的預算不夠，我們對他的預算只是說必須達成，但是我們希望他們要提出達成突破性增長的方法。但是目前來看，奶粉我們看到了曙光，冰品要突破性增長可能勝利（蒙牛副總裁、低溫事業部負責人劉勝利）還得抓抓腦子，但是我們今年會有一個測試。這個是關于品類的回答。

Q6：去年指引給出高單位數增長也實現了，盧總個人覺得有沒有什麽超出預期的事情？

A6：應該講我們去年給出指引就是高單位數的增長的時候，其實我們心裏還是有底的，就是說能做到是肯定可以做到，而且最終我們實現了雙位數的增長。現在可以說了，當時我們自己內部就是定的雙位數，給你們的指引就是高單位數，所以應該講，基本都在我們的預期之內。唯一超出我的預期的是，我們的經銷商跟我們的整個銷售團隊的士氣超出了我的預期。

Q7：雅士利2018年多大概率可以扭虧爲盈？

A7：（雅士利張平）：2018年肯定要扭虧爲盈，這是必須的。那你說要做到多少吧，我覺得一分爲二說，我們預期可能是會超20%，這不一定是盈利的決定因素，其實我剛才沒說的是，我只說了大概的品牌策略推廣方面，其實我們在市場費用方面跟2017年比是成倍增加的，所以也就是說我們的業務整體是健康的，盡管成倍增加了市場投入，但是我們仍然還是能夠盈利。

截至28日收盤，蒙牛報25.15港元，全日漲3.07%；雅士利則漲1.17%，以1.73港元報收。

■ 作者｜彭小留

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