廣深鐵路(00525-HK)2017年少賺12.34%至10.15億元

廣深鐵路(00525-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團總營業額約183.31億元人民币(下同)，同比增長6.08%；股東應佔綜合溢利約10.15億元，同比減少12.34%；每股基本溢利0.14元，擬派末期現金股息每股0.08元。

2017年，公司完成旅客發送量8,513.32萬人，同比增長0.28%；貨運發送量1,586.42萬噸，同比增長3.31%。

于2017年12月31日，公司每日開行旅客列車251對，其中：廣深城際列車107對(含廣州(東)至深圳城際列車97對(備用線22對)，廣州東至潮汕跨線動車組10對)，直通車13對(廣九直通車11對、肇九直通車1對、京滬九直通車1對)，長途車131對(含廣佛肇城際12對，廣州至桂林北、南甯東和貴陽北的跨線動車組3對)。

2018年3月28日，公司第八屆董事會第五次會議審議通過2018年度財務預算，公司計劃完成旅客發送量8,260萬人(不含委托運輸)，貨物發送量1,587萬噸。

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