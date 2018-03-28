【港股解碼】從波音數據看貿易戰對南航的影響

2017年，在全球經濟複蘇的背景下，中國民航國際國內市場均實現高速增長，但同時也面臨著市場競爭加劇、油價回升、高鐵衝擊等諸多挑戰。作爲國內一大航空之一的南方航空(01055-HK)在2017年表現如何？

據南航3月26日晚年報顯示，2017年南航收入總額1278.06億元人民幣，同比增11.2%；公司權益持有者應占年度淨利潤59.61億元人民幣，同比增18.2%。而經營收入上升的主要因客運收入上升10.04%。

2017年全年，南航共引進飛機79架，退出老舊飛機27架，年末機隊規模達754架。客座率由2016年的80.51%上升1.69個百分點至2017年的82.20%。每收費客公裏收益由2016年的人民幣0.50元下降2.00%至2017年的人民幣0.49元。每收費噸公裏收益由2016年的人民幣4.50元下降至2017年的人民幣4.46元，降幅爲0.89%。

南方航空管理層于27日出席了2017年度業績發布會，被問到中美貿易戰，董事長王昌順表示，作爲世界第一大經濟體和第二大經濟體發生嚴重的貿易摩擦，不利于兩國人民的根本利益，也不利于兩國企業的健康發展。

關于利率及彙率波動問題，副總經理肖立新預期，今年美元兌人民幣將會雙向波動，或維持6.3至6.7區間，美元每波動1%，將對稅前盈利構成3.7至4億元人民幣影響；利率每提高25個基點，將爲利息開支帶來2.1億元的影響，而南航已采取方案鎖定利率及彙率。

以下爲現場實錄。

Q1:中美貿易戰對南航的影響？

A1: 航空企業正高度關注此事態的進展，我們堅決反對美方單方面的貿易保護，世界兩大經濟體貿易戰不利于兩國人民的根本利益，不利于兩國企業的健康發展，作爲中央企業，南航堅決支持人民政府所采取的一切手段，與中央保持一致，同時也希望美方企業積極向政府建言獻策。

具體說到貿易戰對南航的影響時，南航董事長王昌順向大家公布了一組資料，2017年，波音公司在華銷售收入達120億美金，占波音公司2017年銷售收入的15%，而南航750架飛機中，有407架波音飛機，占比達54-55%，此外，仍有187架波音飛機需要引進。若照此數據看貿易戰對兩方企業波及還是比較大。

Q2：如何看待2018年航空業的發展？

A2：從全球市場上看，平穩向好，預計2018年客運將達到43億人，同比增長6%，貨物運輸量將達6250萬噸，同比增長5%。而中國的航空業則受益于一帶一路、大灣區及雄安新區等重大戰略帶來的機遇，保持著中高速的發展。總體來說，2018年將是機遇大于挑戰的一年。

Q3：南航未來三年的資本支出？

A3: 2018年-2020年的資本支出分別爲281億、283億及227億元，主要用于購買飛機及發動機，此外北京新機場預計投入150億。其他資本支出每年約5億元。

Q4：A股非公開發行進展程度？

A4：A股方案已于3月12日獲證監會批准，目前發行部在審批。預計上半年拿到批文。A股發行將融資127億元，可降低資産負債率3-4個百分點。

文：陸小梅

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