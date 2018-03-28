台股盤後－電子三雄綠油油 大立光創1年半低點 下跌121點跌破4均線

台股今 (28) 日再度因為美國有意限制中國企業參股美國企業，美股大漲轉重挫，壓抑電子權值股，台積電失守 250 元大關，鴻海也回測 90 元，股王大立光更跌破 3400 元前波低點，最低跌到 3315 元，創 2016 年 7 月中以來新低，指數重挫逾百點，僅靠生技等個股點火，終場下跌 121.13 點，以 10865.66 點作收，成交值 1143.2 億元。

以中小型股為主的櫃買市場雖然數度企圖拉回到平盤上，不過仍不敵集中市場下跌壓力，終場下跌 0.86 點，以 153.11 點作收，成交值 309.41 億元。

台股類股跌多於漲，其中半導體類股跌幅最重，達 2.1%，電子零組件、光電、其他電子、玻陶、塑膠、橡膠等跌幅也均超過 1%，油電燃氣、電機機械、汽車、金融、電腦設備、水泥、化學、航運、鋼鐵、其他類、觀光、紡纖、食品、造紙、通信網路、電子通路等也均收黑。

至於逆勢抗跌股則有建材營造、電器電纜、貿易百貨、資訊服務、化學生醫等。

美中貿易戰才稍歇，又傳出美國將限制中國企業購買美國企業，特別是科技業，引發市場擔憂貿易戰是否又以另一個面貌出現，電子權值股再度成為賣盤摜壓標的，台積電開低震盪，尾盤跌破 250 元，也失守季線。

鴻海也陷入 90 元大關保衛戰，最低來到 90.1 元，也拖累鴻家軍走弱，包括榮創、京鼎、中揚光、天鈺、正達、樺漢等跌幅也超過 1%。

股王大立光更是弱勢指標，盤中不僅跌破前波低點 3400 元，甚至最低還跌到 3315 元，創下 2016 年 7 月中以來新低。

生技股再度轉強，保瑞、麗豐 - KY、佰研、佐登 - KY、達爾膚亮燈漲停，益安、優盛、杏一、源一、合富 - KY、華廣、全宇生技 - KY、科妍、亞獅康 - KY 等漲幅也超過 3%。

分析師曾志翔表示，台股今天再度因為美股走跌而下跌，不過細究盤勢，台股仍不脫在 10750-10950 點的區間盤整，如果扣除台積電所影響的指數點數，其實市場賣壓沒有那麼沉重，因此區間盤整仍是目前台股主要盤勢，具有高殖利率及轉機的個股將是資金避險標的。