【華冠投顧】賴昇楷:台股相對國際股市抗跌 內資沒棄守 多頭沒變心

今天台股的外在氛圍和盤面反應都和 3/23(五) 美中貿易戰升溫衝擊時類似，同樣遭遇國際股市大跌利空，也同樣相對全球股市抗跌，雖然大盤稍稍收破季線，不過並沒有填補昨天的跳高缺口，OTC 指數更強，低點連 5 日線都沒點到，如果把下週台股即將面臨長假前賣壓效應也考慮進來，這樣的抗跌表現可說是可圈可點，況且上市櫃成交量同步縮減，屬於價跌量縮的多方慣性，因此「內資沒棄守、多頭沒變心」的看法不變，不要過度驚慌自亂陣腳，操作重點在持股需要「棄弱換強」，及「控管資金水位」。由於 4/10 公布完三月營收後第一季財報逐漸出爐， "業績題材股" 會是未來大咖關注焦點，趁盤勢震盪時領先鎖定才易搭上順風車。

今日盤面逆風高飛個股有不少是生技股，例如 1707 葡萄王 + 2.8% 創新高 255，美容連鎖通路的 4137 麗豐 - KY 更是攻上漲停，創波段新高 198。上週五 (3/23) 推薦危機入市標的《3533 嘉澤》今天盤中逆風飛翔 + 4.4% 續創年後新高 221 元，距離前波高點 221.5 已近在眼前。被動元件族群之 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、電感廠 3236 千如在震盪過程依舊力守 10 日線之上，依然看好還有戲唱。

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