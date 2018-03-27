三大法人買超13億元 外資買超力道弱 台指期減碼多單

台股今 (27) 日因美中兩國重回談判桌，台積電及鴻海扮演多方反攻指標，尾盤再出現一波拉高，終場上漲 146.74 點，以 10986.79 點作收。三大法人部分，外資及陸資僅小買 25.42 億元，外資自營商賣超 0.33 億元，投信賣超 1.52 億元，自營商自行賣超 6.25 億元，自營商避險賣超 4.44 億元，合計三大法人買超金額為 13.2 億元。台指期部分外資也減碼多單，減碼 1883 口，淨部位多單降到 4.69 萬口。

期貨部分，三大法人則是僅投信偏多，外資減碼多單 1883 口，淨部位多單來到 46920 口；投信回補空單 849 口，淨部位空單來到 31903 口；自營商加碼空單 338 口，淨部位空單來到 5562 口，合計三大法人減碼多單 1372 口，淨部位多單為 9455 口。

外資今日因為美股大漲而買超台股，半導體族群是外資主要買超的族群，包括晶圓雙雄台積電及聯電、旺宏、南亞科、日月光、力成、至上等均見到外資買盤湧入。至於鴻海則是遭外資連 3 日賣超，股王大立光也遭外資由買轉賣。

至於金融股也見到外資賣壓減緩，包括金控雙雄富邦金、國泰金，以及開發金、第一金、華南金、合庫金等，均是外資買超標的，不過新光金則是高居外資賣超首位，玉山金、中信金、兆豐金、永豐金、元大金等則是外資賣超標的。

ETF 部分，外資則是中止連續 2 天賣超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也中止連續 2 天買超，轉為賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為聯電，買超張數 23787 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，買超 16131 張，第 3 名旺宏，買超 10112 張，第 4 名開發金，買超 9982 張，第 5 名富邦 VIX，買超 7424 張。6 到 10 名依序為，第一金，買超 6634 張；南亞科，買超 3992 張；國喬，買超 3860 張；台積電，買超 3769 張；燿華，買超 3365 張。

外資集中市場賣超第 1 名則為新光金，賣超張數 17785 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，賣超張數 14288 張，第 3 名智邦，賣超 6144 張，第 4 名玉山金，賣超 6133 張，第 5 名華通，賣超 5384 張，6 到 10 名依序為，廣達，賣超 5001 張；群創，賣超 4883 張；鴻海，賣超 4679 張；兆豐金，賣超 3248 張；宏碁，賣超 3153 張。

法人表示，外資今日雖然對台股轉買超，不過從買超標的及力道來看，外資心態似乎並沒有因為美股及美中貿易戰趨緩而轉多，相對的 ­，反而因為台股指數逼近到前波高點，出現居高思危的操作策略，因此除非美中雙方確定能在談判桌上談出結果，讓貿易戰變數消彌，否則指數仍將持續在高檔震盪。