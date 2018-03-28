醫藥界「華為」 藥明康德50天閃電過會 1拆3還攜50倍本益比

繼富士康之後又一個獨角獸要來了，曾經在美上市的中概股藥明康德於 3 月 27 日成功過會，這家 CRO (藥企研發外包) 醫藥生物巨頭回歸 A 股之路採取「1 拆 3」方式，而且直接攜帶 50 倍的高發行本益比。

值得注意的是，在富士康用了 36 天「閃電」過會之後，藥明康德的速度雖然不及富士康，但也相當迅速。從 2 月 6 日藥明康德預披露更新到過會，僅用了 50 天時間。而且上周是從 IPO 排隊名單中的 73 位直接進入上會名單。

證券時報網報導，藥明康德成立於 2000 年，是中國 CRO 的巨頭，主要從事小分子化學藥的發現、研發及生產，根據招股說明書披露，2015 年公司 CRO 服務市場份額排名全球第 11 位，中國第 1 位。被稱為醫藥領域的華為。

藥明康德已基本完成了 CRO 全產業鏈佈局，為全球製藥、生物技術以及醫療器械等領域提供從藥物發現、開發到市場化的全方位一體化的實驗室研發和生產服務。

另外，從招股說明書可以得知，藥明康德已經不僅為製藥企業提供 CRO 服務，還提供 CRO 下游的 CMO 和 CDMO 服務，即新藥研發後的醫藥生產過程。2014 年至 2017 年 9 月份，藥明康德的 CMO 服務業務收入占比均保持在 25% 以上。

身為藥企研發外包龍頭，藥明康德也有著較高的研發人員比例，截止 2017 年 9 月 30 日，藥明康德擁有研發人員 11549 人，占比 80.53%。

藥明康德目前在全球設有 24 個研發生產基地 / 分支機搆，服務包括全球排名前 20 位的大型藥企在內的 3000 餘家客戶 (報告期前 10 大客戶中強生、默沙東、羅氏、輝瑞等均為跨國製藥巨頭)。

截至 2017 年 9 月 30 日，發行人為客戶在研 1000 餘項新藥開發專案，並同時支援或承載著包括輝瑞、禮來、默沙東等全球多家知名藥企 200 多個臨床 I-II 期、30 多個臨床 III 期及商業化階段的小分子化學藥生產。

身為「獨角獸」其盈利水準也是相當不錯的。招股說明書顯示， 2014-2017 年 1 至 9 月，藥明康德營業收入分別為 41.4 億元 (人民幣，下同)、48.8 億元、61.2 億元和 56.8 億元；歸屬母公司股東的淨利潤分別為 8.08 億元、6.84 億元、11.21 億元和 11.15 億元。在最近某平台整理的 2018 中國獨角獸 TOP100 中，藥明康德和寧德時代、映客等同為 2016 年淨利潤前 10 企業。

藥明康德早在 2007 年就曾登上紐交所，但在 2015 年宣佈私有化，並開啟返回 A 股之路。對於從美股退市的原因，市場人士分析認為，是美國市場中概醫藥股相比國內醫藥股顯著低估，彼時藥明康德在美股市場的 PE 是 30 倍，市值約 33 億美元。而在 A 股指數高位時，國內市值超過 200 億元的醫藥股大量存在，而創業板上市的 CRO 企業泰格醫藥 (300347-CN) 當時的 PE 為 71 倍，估值約為 109 億元，其估值高峰時甚至超過 260 億元。

在藥明康德私有化之前，2015 年 4 月，藥明康德已經分拆主營小分子藥物中間體、原料藥和製劑的 CRO 服務業務的合全藥業掛牌新三板。根據合全藥業最近發佈的業績快報，2017 年合全藥業營業收入 21.89 億元，增長 24.12%，淨利潤 4.95 億元，增長 5.04%。截止 3 月 27 日，合全藥業總股本 43882.66 萬股，總市值 203 億元。

2017 年 6 月，藥明康德旗下主要從事生物藥發現、開發及生產服務業務的藥明生物 (2269-HK) 登陸港交所。wind 顯示，截至 3 月 27 日，藥明生物動態本益比 285 倍，總股本 11.65 億股，總市值 939 億港元 (約人民幣 751 億元)。

最新的財報顯示，藥明生物 2017 年藥明生物營業收入 16.19 億元，創下歷史新高，同比增長 63.7%；淨利潤人民幣 2.53 億元，同比增長 79%。另外藥明生物在中國的市場份額由 2016 年的 48% 增長至 2017 年 63.5%，保持第一位置，全球市場份額也由 2016 年的 1.8% 增長至 2017 年的 2.4%。

藥明康德私有化後的第三步便是公司主體的 A 股計畫，之前市場曾猜測藥明康德回 A 將採用借殼方式，不過在 2017 年 3 月 23 日，公司宣佈將通過 IPO 方式登陸 A 股，並接受華泰聯合證券的輔導。2017 年 7 月 14 日證監會官網披露了藥明康德的招股說明書，今年 2 月 6 日藥明康德更新了預披露。

本次藥明康德擬於上交所公開發行不超過 10419.86 萬股，占發行後總股數的比例不低於 10%，計畫募集資金 57.41 億元。以此計算藥明康德上市前估值達到 570 億元，與合全藥業、藥明生物市值相加，藥明旗下 3 家公司發行前市值已超 1500 億元。

不過，藥明康德較高的發行溢價也受到市場關注，以藥明康德披露的相關資料來計算，藥明康德發行本益比達到 50 倍。

根據 wind 資料，自 2017 年 3 月 27 日以來，滬深兩市共有 472 檔股票發行上市，其中 468 家公司的發行本益比在 23 倍以下，占比超 99%，僅有 4 檔股票的發行本益比超過 23 倍，而且發行本益比為 30.37 的上海環境 (601200-CN) 如今已經破發。

另外，申萬醫藥行業最新的動態本益比 (整體法) 顯示僅為 38.67。在目前申萬醫藥生物行業 279 家公司中，動態本益比超過 50 的也僅有 100 家。市值超千億的 4 家醫藥生物公司中，也僅有恆瑞醫藥 (600276-CN) 本益比較高為 82.19，康美藥業 (600518-CN)、福星醫藥、雲南白藥 (000538-CN)3 家公司的本益分別為 28.93、36.48、33.78。

藥明康德私有化後，共有 42 名股東，而且股權結構複雜，外資股較多。招股書顯示，藥明康德目前的 42 位股東中，外資股東有 17 名。前 10 名股東持股合計占到 73.68%，本次發行後將降至 66.31%。

在藥明康德的股東名單背後，還潛藏著諸多上市公司身影，其中包括中國平安 (601318-CN)、中國人壽 (601628-CN)、海南海藥 (000566-CN)、信邦製藥 (002390-CN)、昆藥集團 (600422-CN) 等。

藥明康德最初先從美國開拓市場，其 60% 以上的收入來源為美國，中國市場位居第 2。招股說明書顯示，2014 年至 2017 年 9 月份，藥明康德的主營業務收入中，美國區的業務收入占主營業務收入的比例分別為 61.93%、64.63%、61.41%、58.03%。

藥明康德主營收以美元結算為主，人民幣匯率波動也對公司盈利水準會產生一定影響。2014 年至 2017 年 9 月份，藥明康德由於匯率產生的匯兌損失 (收益) 分別為 - 237.56 萬元、-3283.31 萬元、-9317.31 萬元、9156.42 萬元。